AVANT evaluará en junio el borrador del convenio del Parque Central que elaborará Adif

La Comisión Técnica y de Seguimiento de la sociedad Avant, en la que están representadas las tres administraciones involucradas en el desarrollo del Parque Central, Ayuntamiento de Alicante, Generalitat Valenciana y Gobierno Central, ha fijado el 10 de junio como la fecha en la que se presentará y evaluará el borrador de convenio que definirá los plazos y la distribución de los importes de la inversión. Un borrador que será elaborado por Adif y que deberá ser ratificado por las tres administraciones.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha agradecido “la complicidad y la voluntad de trabajo conjunto para agilizar este proyecto transformador para la ciudad que han mostrado todos los representantes de la Comisión Técnica y de Seguimiento de Avant en la reunión celebrada hoy, reflejo de la buena sintonía que ya se demostró en la presentación de los acuerdos el 13 de abril en el Ayuntamiento de Alicante” y ha destacado que “estamos demostrando con plazos, con trabajo y con hechos concretos que todos vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para que el Parque Central sea una realidad lo antes posible, como se merecen todos los alicantinos”.

Comisión técnica de AVANT | Ayuntamiento de Alicante

En la reunión se han abordado los acuerdos presentados y los trámites administrativos y técnicos necesarios para agilizar la firma del convenio y Adif se ha comprometido a presentar el borrador en la próxima reunión de la Comisión Técnica y de Seguimiento de Avant, que se ha fijado para el 10 de junio. En este encuentro, los integrantes evaluarán la propuesta y los acuerdos alcanzados se trasladarán al seno de cada administración para su validación y posterior firma del convenio.

"Ha sido un encuentro muy fructífero, en el que el Ayuntamiento ha puesto también sobre la mesa que tiene previsto iniciar cuanto antes el diseño de la ordenación pormenorizada del parque para que la ejecución se pueda realizar de forma paralela e independiente de la de la Estación Intermodal y las obras de soterramiento integrado, de forma que podamos ganar tiempo y ofrecer a los alicantinos esta zona verde lo antes posible”, ha apuntado Peral.