Arrancan las Hogueras de San Vicente con un programa que culminará con la primera cremà internacional

Los días grandes de las Fiestas de Hogueras y Barracas de San Vicente del Raspeig comenzarán este viernes, día 10 de julio, con el Pregón a cargo de los artistas foguerers Eliot García y Alejandro López. Así lo han anunciado el alcalde, Pachi Pascual, que ha dado a conocer las novedades y propuestas que marcarán la programación de 2026 junto al concejal de Fiestas, Cristian Gil, la presidenta de la Federación de Hogueras y Barracas, Mercedes Lillo, y el asesor de Presidencia de la Federación, Juan Antonio Navarro.

Pascual ha anunciado que los tres disparos de los días 17, 18 y 19 de julio superarán en conjunto los 300 kilos de pólvora de la mano de empresas de reconocimiento nacional. Según ha confirmado el edil de Fiestas, la primera jornada la mascletá correrá a cargo de Turis, con 106 kilos de pólvora; la segunda disparará Coheters Dragons, con 120 kilos y un espectáculo especial; y la última Palancia, con 102 kilos.

Este año daremos un importante paso adelante con unas mascletàs más potentes que nunca, lo que supone una gran apuesta para que San Vicente siga consolidándose como un referente festivo y pirotécnico de la provincia

Pascual también ha resaltado que, por primera vez en la historia, las Hogueras de San Vicente van a adquirir proyección internacional. Según ha adelantado, “el próximo mes de agosto cruzaremos las fronteras hasta Portugal para plantar y quemar un monumento inspirado en nuestras fiestas, un hito que demuestra que nuestras tradiciones siguen creciendo y proyectándose cuando nos acercamos a su 80 aniversario”.

Juan Antonio Navarro ha adelantado que será el próximo 8 de agosto cuando se plante la hoguera en el municipio de Campo Maior, que permanecerá hasta el 13 de agosto, cuando se llevará a cabo la cremà. También se ha preparado un desfile y una mascletà. Para el desarrollo de estos actos está previsto fletar tres autobuses que trasladarán hasta el municipio portugués a los numerosos foguerers y barraquers que participarán en esta celebración, acompañados por el alcalde y el concejal de Fiestas.

Por su parte, Mercedes Lillo ha detallado los principales actos de la programación. Entre ellos, esta tarde se inaugurará la Exposición del Ninot y mañana, jueves, se presentará el Libro Oficial y se procederá al encendido de luces. Será el viernes cuando se abrirán oficialmente las fiestas de Hogueras y Barracas con un desfile y el posterior Pregón que, de manera excepcional, se adelantará una hora para evitar, en lo posible, coincidir con el partido que jugará en el Mundial la Selección Española de Fútbol.

La presidenta de la Federación ha reconocido los méritos de los dos pregoneros, Eliot García y Alejandro López, como personas vinculadas a la fiesta desde las Hogueras de Lillo Juan y Carrer Major, respectivamente, y como artistas que han cosechado innumerables premios en la Comunidad Valenciana. Lillo ha manifestado que “nos llena de orgullo poder darles la oportunidad de dirigirse a todos los festeros y a todos los sanvicenteros” y ha invitado a asistir a esta importante convocatoria.

El sábado continuarán los actos con la celebración por la mañana del veinte aniversario de la barraca L’Embolic y el Desfile del Ninot por la tarde, que se clausurará el martes, 14 de julio, con la entrega de premios y la posterior plantà al tombe de las Hogueras Oficiales que contará con la participación del alcalde y miembros de la Corporación, las Belleas del Foc, representantes de la Federación y de las 9 hogueras y las 13 barracas del municipio. También la noche del próximo martes el Ayuntamiento ofrecerá una macletà nocturna en la avenida de la Almassera.

En la mañana del miércoles se iniciarán los trabajos para la plantà de las otras 9 hogueras adultas e infantiles repartidas por el municipio y el jueves, al mediodía, se reunirá el jurado para decidir los premios y, por la tarde, se abrirán todos los racós y barracas.

La jornada del viernes comenzará con el tradicional desfile de barracas y calles engalanadas y la lectura de los premios a las mismas. A partir de las 14 horas dará comienzo el concurso de mascletás, a cargo del Ayuntamiento, que tendrá lugar en el parque Juan XIII durante tres días continuados, hasta el 20 de julio. Por la tarde, todos los festeros participarán en el desfile general y en la entrega de premios a los monumentos.

El sábado por la tarde tendrá lugar la ofrenda a la Virgen del Carmen Coronada a partir de las 21 horas con el recorrido tradicional desde la avenida Ancha de Castelar hasta la iglesia San Vicente Ferrer. El domingo, se cerrará el concurso de mascletàs con la entrega de premios. A medianoche dará comienzo la cremà con las Hogueras Oficiales instaladas en la plaza de España y, posteriormente, con las ganadoras de los primeros premios y el resto de monumentos.

La presidenta de la Federación ha anunciado que la constitución de una nueva barraca, que antes era una calle engalanada, y la renuncia de los vecinos a decorar la calle Castellet, en señal de duelo tras el asesinato machista ocurrido la pasada semana. Este gesto cuenta con el respaldo y solidaridad de todos los festeros del municipio y miembros de la Corporación. En total, serán cuatro las calles que se engalanarán este año.

Por su parte, el concejal de Fiestas ha puesto en valor el esfuerzo realizado “para que San Vicente esté a la altura de municipios como Alicante en cuanto a pirotecnia con unas mascletás y fuegos nocturnos que van mejorando cada año”. También ha resaltado la labor realizada para la puesta en valor y restauración de los ninots indultats de 2002 a 2025, con los que se ha hecho una exposición que se puede visitar en los bajos del Ayuntamiento.

Cristian Gil también ha informado de la puesta en marcha de rutas de turismo con un recorrido especial dedicado a las Fiestas de Hogueras y Barracas para dar a conocer su origen y evolución. La ruta recorrerá los monumentos fogueriles “para mostrar nuestro patrimonio y el potencial de nuestro municipio a los vecinos y visitantes”. Las visitas se celebrarán los días 17, 18 y 19 de julio en dos pases diarios, a las 11 y a las 19 horas, con salida desde la plaza de España. Esta actividad es gratuita para todos los participantes, previa reserva obligatoria desde la web de la Oficina de Turismo.

Dispositivos especiales

El alcalde de San Vicente del Raspeig ha asegurado que “todo está preparado para que vivamos las mejores Hogueras posibles y que quienes nos visiten se lleven la mejor imagen de San Vicente, gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento, de la mano de la Federación y con la estrecha colaboración de las Hogueras y Barracas, los cuerpos y fuerzas de seguridad y los servicios municipales”.

Pascual ha detallado que, desde el Consistorio, se ha coordinado la puesta en marcha de un amplio dispositivo de seguridad y operativo especial de limpieza que, por primera vez, irá acompañado de una campaña de concienciación para pedir la colaboración ciudadana en la recogida selectiva de residuos.

También se volverá a contar con un Punto Violeta fijo y con atención itinerante, impulsado desde la concejalía de Derechos Sociales, que además pondrá en marcha la campaña de ‘Fiestas seguras’ para que todas las personas puedan denunciar situaciones de acoso y repartirá entre las barracas y hogueras test antidrogas para detectar posibles sustancias ilegales en las bebidas.