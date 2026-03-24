Arden cuatro coches aparcados en el PAU-1 junto a la sede de Cruz Roja y del Colegio Maristas

Poco antes de las 14:00 horas de este martes se ha originado un incendio que ha afectado a cuatro vehículos en una zona de estacionamiento de la avenida José Jornet Navarro, entre la sede de Cruz Roja y a espaldas del colegio Maristas, según publica el diario digital todoalicante.es.

Al lugar del siniestro han acudido varias dotaciones de los bomberos del SPEIS y patrullas de la Policía Local que han acordonado la zona. La densa columna de humo ha sido visible desde buena parte de la ciudad. Por el momento se desconocen las causas de este incendio en el que, según los primeros datos, no ha habido que lamentar heridos.

La colmuna de humo vista desde Florida Portazgo | Onda Cero Alicante

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