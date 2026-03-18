cruce de declaraciones

Ana Serna: “La reputación de la provincia de Alicante es ‘cero patatero’ si depende de Pedro Sánchez”

La secretaria general del PP en la provincia responde así a la ejecutiva de los socialistas alicantinos

El PSOE de Alicante alerta del “grave deterioro reputacional” de la provincia por los escándalos vinculados al PP

Redacción

Alicante |

La secretaria general del PP en la provincia de Alicante, Ana Serna
La secretaria general del PP en la provincia de Alicante, Ana Serna | PP Provincia de Alicante

Contraataque del PP en la provincia de Alicante a la preocupación de la ejecutiva provincial del PSOE por el "grave deterioro reputacional" de la provincia por los escándalos vinculados al Partido Popular. La secretaria general de los populares en la provincia de Alicante, Ana Serna, ha sostenido que la reputación de la provincia de Alicante “es cero patatero si depende del Gobierno de España” y ha pedido al PSOE provincial que “deje de mezclar churras con merinas para confundir a la ciudadanía”.

“En esta provincia, donde tanto esfuerzo hacen los gobiernos de la Generalitat y de la Diputación de Alicante por mejorar la vida de los ciudadanos y de sus municipios, nos encontramos el suspenso en inversiones de Pedro Sánchez, donde seguimos siendo la provincia peor parada de España en cuanto a inversión per cápita se refiere, y lo peor de todo es que las cifras no mejoran”.

Según Serna, “el PSPV-PSOE y su portavoz provincial, Bárbara Soler, mezclan churras con merinas para confundir a la ciudadanía, en vez de exigir al Gobierno de España las inversiones que necesitamos para infraestructuras, para el agua de la huerta, para el acceso a la vivienda y para salir de esta inflación que empieza a ser insostenible para muchas familias”.

“El PSPV tiene en su mano contribuir a una mejor reputación de la provincia exigiendo a Pedro Sánchez la segunda pista del aeropuerto, más carriles en la autovía, desdoblando al N-332 a su paso por Torrevieja, abandonando la ideología a la hora de repartir el agua para esta tierra, mejorando las presas de la Comunidad Valenciana y poniendo de manera imediata medidas que ayuden a las familias a paliar la subida de los carburantes”, ha añadido.

En este sentido, a señalado que “Soler mezcla temas en una cocktelera y los suelta a lo loco porque está claro que no tiene un argumento de peso contra las políticas del PP, que son las que verdaderamente están ayudando a los ciudadanos y al valor reputacional de la provincia de Alicante”.

Sin embargo, el PP provincial no hace ninguna mención concreta a los casos de los que alertó el PSOE alicantino; las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas en Les Naus o el caso de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 sobre el que hay abierta una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y que llevó a la detención del presidente de FACPYME, Carlos Baño.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer