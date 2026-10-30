Alicante suma al dolor por el accidente ferroviario, el recuerdo a las víctimas de la DANA en el segundo aniversario

El Ayuntamiento de Alicante ha rendido este jueves un emotivo homenaje a las víctimas de las danas Adam y del 29 de octubre de 2024 en la Plaza del Ayuntamiento con un minuto de silencio convocado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). En el acto de reconocimiento y memoria también han estado presentes las víctimas de la tragedia ferroviaria de Toledo, por las que ya se guardaron otros tres minutos de silencio en la tarde de este miércoles, convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Muestras de duelo que han tenido lugar en una jornada en la que el Ayuntamiento de Alicante ha celebrado el Pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, en una sesión limitada a los acuerdos de gestión al aplazarse las iniciativas políticas para un próximo pleno extraordinario en señal de respeto a las víctimas de la catástrofe de los trenes en Urda.

"Hemos querido recordar a las víctimas de la dana de hace dos años y a los cuatro fallecidos en las recientes inundaciones de la dana Adam", ha destacado el alcalde, Luis Barcala, al término del minuto de silencio, en el que han participado representantes de todos los grupos de la corporación municipal, empleados del Ayuntamiento y delegados sindicales, además de ciudadanos a título particular.

Luis Barcala.- Alcalde de Alicante

"Desgraciadamente nuestra comunidad viene padeciendo y sufriendo sistemáticamente tragedias y catástrofes como las que vivimos hace dos años y como la que hemos vivido este año también. La ciudad de Alicante muestra su recuerdo a todas las personas que perdieron la vida en las danas, el apoyo a sus familiares que siguen padeciendo y sufriendo los efectos de aquellas terribles tragedias. Hoy, además, lo hacemos extensivo a la tragedia ferroviaria que sufrimos este miércoles y, en particular, ofrecemos todo nuestro respaldo a esa familia alicantina que todavía está esperando tener noticias de su hija, que sigue desaparecida y por la que no perdemos la esperanza. Hoy es un día de luto, un día triste de muchísimo dolor en el que nos solidarizamos con todas las familias afectadas por estas catástrofes", ha manifestado el alcalde.

En cuanto al Pleno ordinario de octubre, la corporación municipal se ha limitado a aprobar los acuerdos de gestión en una sesión que ha estado marcada por el duelo de las víctimas de la tragedia ferroviaria de este jueves 28 de octubre en la línea Madrid-Andalucía del Alta Velocidad en el municipio toledano de Urda, por el que el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial, en paralelo al Gobierno, banderas a media asta y suspensión de la agenda oficial.

El alcalde, Luis Barcala, ha recordado también durante la sesión plenaria las palabras pronunciadas en los tres minutos de silencio guardados en la tarde de este miércoles y ha mostrado su solidaridad con la familia alicantina que finalmente ha confirmado que una de sus miembros, la joven Adriana Marroquín que viajaba en el AVE siniestrado, está entre las personas que han fallecido. Descanse en paz.