Alicante somete a información pública el plan 'Lomas de Garbinet' con 930 viviendas y un parque de más de 350.000 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Alicante avanza en la urbanización del nuevo barrio Lomas de Garbinet, en el que está prevista la construcción de 930 viviendas, el 43% de protección pública, y un parque de 357.296 metros cuadrados. La Junta de Gobierno abordará este martes la aprobación inicial y sometimiento a información pública del plan parcial, así como el inicio del plan de participación para darlo a conocer y recoger aportaciones de la ciudadanía.

"El sometimiento a información pública del plan parcial Lomas de Garbinet es un paso determinante para el desarrollo de este nuevo barrio ubicado al norte de la ciudad, frente a Villafranqueza, que tendrá casi un millar de viviendas y un gran parque, en el que se ha apostado por un ordenamiento completamente respetuoso con el entorno en el que se circunscribe y que además incluye conexiones viarias y dotaciones que darán servicio a todo el entorno”, apunta el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, que incide en que “es una actuación fundamental para coser el cinturón verde planificado en el Plan General Estructural para unir norte y sur de nuestro municipio”.

El edil añade que, además, “la propuesta incluye un plan de participación pública, en línea con nuestro compromiso de difundir y permitir la aportación de propuestas en las principales actuaciones urbanísticas de la ciudad”.

Con la tramitación de Lomas de Garbinet el Ayuntamiento avanza en la agilización de proyectos urbanísticos para impulsar más de 6.000 viviendas en actuaciones que recoge el Plan General actual entre las que destacan actuaciones en la Playa de San Juan (PAU 5), con 475 viviendas; Nueva Albufereta, con un millar; el Parque Central, con 1.400; o el PAU 3, con 1.600.

Viviendas, zonas verdes y dotaciones

El sector Lomas de Garbinet tiene una superficie de 584.732 metros cuadrados. Se establece como uso compatible el terciario en planta baja y éste será obligatorio en las parcelas con frente al bulevar Ronda Norte con el objetivo de reforzar la actividad urbana y la vitalidad de este eje estructurante.

La mayor parte de la superficie se destina a infraestructura verde, con un total de 457.950 metros, de los cuales 357.296 corresponden al parque de red primaria ‘Lomas de Garbinet’. Este parque engloba, en su límite norte, los terrenos clasificados como forestales estratégicos, todos los suelos con riesgo de inundación según el Patricova, los ámbitos en los que se ubican los yacimientos arqueológicos, el área de vigilancia paleontológica y los suelos con interés ambiental y paisajístico del ámbito.

El ámbito de actuación se sitúa en el borde la ciudad consolidada y, de hecho, va a definir el límite urbano norte del municipio. Una vez urbanizados, estos suelos conformarán la fachada del Bulevar Ronda Norte, viario de la red primaria previsto por el Plan General como elemento articulador y conector de esta zona de la ciudad.

La conexión del nuevo sector, tanto desde el punto de la movilidad urbana como en lo relativo a las infraestructuras de servicio, se va a producir a través de este bulevar, que se va a completar, garantizando de este modo no la integración del nuevo sector y de toda esta parte de la ciudad de Alicante.

Con el objeto de preservar los suelos de interés paisajístico y ambiental que conforman las Lomas de Garbinet, la ordenación pormenorizada propuesta para el sector se adapta al máximo a las condiciones del relieve natural, reservando para usos lucrativos y de equipamiento únicamente aquellos suelos con topografía manifiestamente más favorable.

De este modo, se delimitan manzanas residenciales exclusivamente en la franja sur del ámbito, en contacto con el tejido urbano consolidado y el bulevar Ronda Norte, lo que garantiza tanto la conexión del sector como su funcionalidad interna.