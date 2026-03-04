Alicante reservará 100.000 metros cuadrados en el nuevo Plan General para construir un tercer hospital público

El Plan General Estructural (PGE) que está elaborando el Ayuntamiento de Alicante contempla la reserva de al menos 100.000 metros cuadrados de suelo para la construcción de un tercer hospital público en la ciudad que dé servicio al área metropolitana y que se prevé instalar al oeste de la ciudad, en el sur del ámbito de Rabasa, con el objetivo de garantizar una asistencia sanitaria suficiente y equilibrada en la ciudad y su entorno para los próximos años.

El PGE, que el gobierno municipal del alcalde, Luis Barcala, prevé aprobar inicialmente en mayo, es el documento urbanístico más importante de Alicante de los últimos 39 años. Este documento recoge la planificación y la regulación urbanística para el crecimiento social, económico, medioambiental y de infraestructuras de la ciudad para los próximos 20 años. El Ayuntamiento iniciará este mes un proceso de divulgación y participación en el que se darán a conocer y se debatirán los proyectos incluidos en el PGE, entre los que se encuentra la reserva de suelo para la construcción del tercer hospital, cuyas conclusiones se incorporarán al Borrador del plan.

"El Plan General Estructural, que sienta las bases de nuestro modelo de ciudad para los próximos 20 años, no puede obviar que en un futuro será necesaria la construcción de un tercer hospital público en Alicante”, explica el concejal de Urbanismo, Antonio Peral. “Se trata de un equipamiento sanitario que, con los datos de crecimiento poblacional previsto, va a resultar imprescindible para garantizar una atención sanitaria de calidad a los alicantinos”, reflexiona el edil, que añade que “para poder reclamar en un futuro la construcción de este hospital, lo primero que hemos de hacer es proponer la reserva de suelo y esto es lo que recoge el PGE que estamos ultimando”.

Peral explica que “la cantidad de suelo necesaria y el diseño de este hospital deberá determinarlos la Generalitat, con quien iremos de la mano en este proyecto tan importante para Alicante y para su entorno metropolitano, reclamando que se dote con la más puntera tecnología sanitaria para que se convierta en referente y garantía de atención médica de primer orden”.

Por este motivo, el PGE no limita la cantidad de suelo para la construcción del hospital, que se estima que sea de al menos 100.000 metros cuadrados, pero cuyo tamaño final determinará la Generalitat.

Equilibrio territorial de equipamientos sanitarios

La elección de la ubicación del tercer hospital, en el oeste de Alicante, tiene el objetivo de garantizar el equilibrio territorial en la distribución de las infraestructuras sanitarias de primer nivel, ya que actualmente se concentran en el norte y el este de la ciudad. Además, está previsto que se ubique junto a una parada de TRAM de las nuevas líneas previstas, para garantizar su accesibilidad.

El refuerzo de la red sanitaria pública a escala urbana, con la incorporación del tercer hospital, es una estrategia neurálgica del PGE, que también apuesta firmemente por Alicante como ciudad de la salud con el desarrollo y potenciación del ‘Clúster Sanitario’ de instalaciones sanitarias y asistenciales privadas de primer orden en el entorno de la avenida de Denia hasta la zona de La Condomina.

En estos momentos, Alicante cuenta con dos hospitales públicos, el Hospital General Universitario Doctor Balmis, inaugurado en 1957, y el Hospital Universitario de Sant Joan, inaugurado en 1991, considerados equipamientos sanitario-asistenciales de red primaria en el PGE.

Los equipamientos sanitario-asistenciales de red primaria son los que dan servicio a la ciudad en su conjunto. En esta categoría se incluyen edificaciones, instalaciones y espacios destinados a la prestación de servicios de atención sanitaria, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados personales, así como aquellos orientados a la asistencia social, apoyo comunitario y atención a colectivos vulnerables. Su finalidad es garantizar la protección de la salud y el bienestar social de la población, integrándose como dotaciones básicas del sistema urbano y territorial.

En concreto, como equipamientos sanitarios a nivel estructural se incluyen, además del Hospital General Universitario Doctor Balmis y el Hospital de San Juan, el Centro Especialidades Gerona y el Centro de Salud Benalúa. Además, se propone la incorporación en este grupo del tercer hospital público, para el que se plantea la reserva de suelo.

Esta red primaria debe complementarse con la planificación y desarrollo de nuevos centros de salud, especialmente en las áreas más pobladas y las de expansión. En estos momentos están en proceso de construcción o licitación los nuevos centros de salud de Garbinet, La Torreta y La Condomina.