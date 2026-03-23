Alicante 'renace' con la Reforestación de Primavera del Monte Orgegia

El Monte Orgegia ha acogido este fin de semana la Reforestación de Primavera dentro del proyecto Alicante Renace, impulsado por la Asociación Enamorados de Alicante, en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana.

Un millar de voluntarios han participado en esta convocatoria en la que se ha actuado sobre una superficie de 10.000 metros cuadrados en los que se han plantado 700 plantones de arbolado y 300 de arbustos mediterráneos, además de, en esta ocasión, la plantación de 14 algarrobos de gran porte.

Los organizadores de la reforestación | Ayuntamiento de Alicante

Daniel Aguilar, de Enamorados de Alicante, ha resaltado como “este proyecto se ha consolidado después de 10 años de actividad como una cita imprescindible dentro del calendario social y familiar de la ciudad, desarrollándose en un entorno que ha acogido gran parte de las actuaciones de restauración de los últimos años con un millar de voluntarios coordinados por 30 asociados”.

En esta línea, la concejalía de Parques y Jardines colabora en la implementación de un sistema de riego eficiente, clave para garantizar el arraigo y desarrollo de las plantaciones. Además, la Generalitat Valenciana colabora mediante la cesión de arbolado y arbustiva, mientras que las semillas herbáceas son adquiridas por la asociación gracias al apoyo directo de sus miembros, lo que pone en valor el compromiso colectivo y la implicación ciudadana en el desarrollo del proyecto.

Restauración ecológica

La actuación se ha desarrollado sobre una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados, donde se continúa la expansión progresiva de las zonas ya restauradas, consolidando un espacio forestal estructurado, funcional y adaptado al entorno mediterráneo.

El proyecto refuerza su base técnica mediante un sistema de riego por goteo conectado directamente a la red de agua reciclada del Monte Orgegia, incluyendo nuevas ampliaciones de la infraestructura existente. Además, se emplea una cuba de agua para riegos intermitentes y de apoyo, especialmente en fases previas a la instalación del goteo y durante los momentos más críticos de implantación.

Una actividad en familia | Ayuntamiento de Alicante

Como parte de los trabajos previos de adecuación del terreno, se han llevado a cabo actuaciones preventivas de control fitosanitario, destacando la retirada de más de 50 kilos de procesionaria del pino en la zona de plantación, una acción clave para proteger tanto la biodiversidad como la seguridad de los participantes.

La planificación responde a criterios técnicos de restauración ecosistémica, reproduciendo la estructura natural del bosque mediterráneo en los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo. Esta combinación mejora la estabilidad del suelo, favorece la infiltración del agua y aumenta la resiliencia frente a sequías y eventos climáticos extremos.

El algarrobo (Ceratonia siliqua) ha sido seleccionado por su alto valor ecológico, destacando por su resistencia a la sequía, su capacidad de mejorar la fertilidad del suelo, su contribución a la captura de carbono y su papel como especie nodriza que genera sombra y microclimas.

La siembra de 1.000.000 de semillas herbáceas permitirá una cobertura temprana del suelo, reduciendo la erosión, aumentando la materia orgánica y favoreciendo la actividad biológica y la biodiversidad, incluyendo polinizadores y fauna auxiliar.

Como complemento, se instalarán cajas nido para aves insectívoras y refugios de insectos, reforzando el control biológico natural y contribuyendo a la creación de un ecosistema equilibrado y autosuficiente.

Con más de 10 años de trayectoria, Alicante Renace se ha consolidado como un proyecto de referencia en la provincia, fruto de una década de trabajo conjunto entre la Asociación Enamorados de Alicante, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana, que han hecho posible, de manera coordinada, los resultados alcanzados.