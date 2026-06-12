Alicante y el Puerto acuerdan un protocolo para garantizar espacios portuarios seguros, accesibles y abiertos

El Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria han firmado un protocolo de actuación para reforzar la coordinación institucional en la zona de servicio del puerto abierta al público, con el objetivo de mejorar la seguridad, prevenir conductas incívicas y ordenar la convivencia en uno de los espacios más transitados y representativos de la ciudad, según han informado fuentes municipales y del puerto de Alicante.

El ámbito de aplicación corresponde a los espacios de las zonas de servicio abiertas a la ciudadanía, especialmente en el Paseo de los Mártires de la Libertad y en las zonas adyacentes a los muelles 1 y 2, así como en el muelle 12, durante la celebración de eventos de pública concurrencia como Hogueras, Carnaval, Navidad y conciertos.

El acuerdo responde a la voluntad compartida de ambas administraciones de seguir consolidando la relación puerto-ciudad y de proteger un entorno de gran afluencia ciudadana, donde la convivencia, la imagen urbana y la seguridad adquieren un valor estratégico, ha precisado las mismas fuentes.

El protocolo prevé actuaciones coordinadas, procedimientos sancionadores según la normativa aplicable y una distribución clara de funciones entre los cuerpos intervinientes, siempre dentro de sus respectivas competencias, si bien la coordinación operativa se canalizará a través del Centro de Control de la Autoridad Portuaria.

Esta iniciativa permitirá dar una respuesta más eficaz a incidencias que afectan tanto al orden público como a la percepción ciudadana del espacio portuario, reforzando la prevención, la agilidad operativa y la protección de peatones y visitantes.

Valoraciones

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, ha subrayado que “este protocolo consolida una cooperación útil y eficaz para proteger los espacios abiertos al público, reforzar la seguridad y dar una respuesta ordenada a situaciones que afectan a la convivencia y a la imagen de Alicante”.

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado que “Alicante gana una herramienta de coordinación que mejora la prevención, protege a los ciudadanos y garantiza que un entorno tan emblemático como el frente portuario se disfrute con seguridad y normalidad”.