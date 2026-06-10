Alicante propone una actuación conjunta para el soterramiento, la urbanización y la Estación en el Parque Central

El Ayuntamiento de Alicante ha propuesto este miércoles en la Comisión Técnica y de Seguimiento de la sociedad Avant una actuación urbanística unitaria e integrada para las tres piezas que contempla el convenio presentado por Adif para el Parque Central: soterramiento de las vías, urbanización y Estación.

Las tres administraciones implicadas en el proyecto, Ministerio de Transportes (a través de Adif), Generalitat y Ayuntamiento, han realizado una valoración positiva del borrador de convenio para el Parque Central presentado por Adif, que abarca los terrenos actualmente ocupados por las vías en superficie y por la Estación de Renfe, y han planteado algunas propuestas, entre las que se incluye esta concepción unitaria de los tres proyectos. La inclusión de estos planteamientos se estudiará con el objetivo de alcanzar en la próxima reunión de la comisión, prevista para el 15 de julio, un documento de consenso.

El Ayuntamiento plantea que se incorpore al convenio un artículo que plantee que “sin perjuicio del régimen de financiación y ejecución previsto para cada una de las actuaciones, las partes consideran necesario que el diseño de la pieza se aborde de forma conjunta y coordinada, para garantizar la coherencia arquitectónica, urbanística, paisajística y funcional del nuevo edificio de viajeros, el cubrimiento de las vías, la urbanización de la losa y los espacios públicos resultantes”. El objetivo, señala el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, es “asegurar una solución integrada y coherente con la ordenación estructural prevista para todo el sector”.

"Las tres administraciones implicadas estamos firmemente decididas a agilizar este proyecto fundamental para Alicante y estamos trabajando de la mano para ello, como ha vuelto a quedar de manifiesto hoy en la reunión de la Comisión Técnica de Avant”, ha expuesto Peral, que ha agradecido “la celeridad en la elaboración del borrador de convenio y la voluntad de diálogo y colaboración que están demostrando todas las partes”.

Además, el Ayuntamiento de Alicante ha planteado las posibles vías de financiación municipal del proyecto, entre las que se encuentra la solicitud de fondos europeos que redunden de forma proporcional en las cantidades que han de aportar las tres administraciones o la posibilidad de usar remanentes. Además, se plantea que se puedan utilizar, por parte del Ayuntamiento, los ingresos procedentes de la enajenación o comercialización de los suelos resultantes destinados a materializar la edificabilidad prevista, así como la parte del aprovechamiento urbanístico que le corresponde libre de cargas.

Por otro lado, el Ayuntamiento tiene previsto iniciar cuanto antes el diseño de la ordenación pormenorizada del parque para que la ejecución en terrenos ya soterrados se pueda realizar de forma paralela a la de la Estación y las obras de soterramiento integrado, para ganar tiempo y ofrecer a los alicantinos esta zona verde lo antes posible.