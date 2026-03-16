Alicante Limpia reclama una transformación radical en la limpieza y la gestión de la basura durante las fiestas de las Hogueras de San Juan

La Coordinadora Alicante Limpia (CAL) ha reclamado hoy una transformación radical en la limpieza y la gestión de los residuos durante las fiestas de las Hogueras de San Juan, según ha informado el colectivo en un comunicado.

Tras documentar una degradación sistemática en la recogida de los desechos en ediciones anteriores, la entidad requiere al Ayuntamiento de Alicante y a la Federación de Hogueras que garanticen de forma urgente el cumplimiento de la normativa vigente.

Desde la CAL son tajantes: las celebraciones no eximen del cumplimiento de la ley. La organización recuerda que tanto el consistorio como las comisiones fogueriles están sujetos a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a la normativa autonómica valenciana y a las directivas de la Unión Europea que prohíben, entre otras cosas, los plásticos de un solo uso.

"No se trata solo de limpiar después, sino de gestionar los residuos adecuadamente durante las fiestas", señalan desde la plataforma, instando al alcalde Luis Barcala y a las concejalías de Medio ambiente, Limpieza y Fiestas a pasar de la observación a la acción preventiva y sancionadora.

Propuestas de la CAL para mejorar

Para revertir la situación de saturación y bloqueo que degrada la convivencia vecinal, la CAL propone una hoja de ruta basada en cuatro puntos clave:

•Incentivos a la sostenibilidad: establecer premios o beneficios fiscales para las comisiones que destaquen por una gestión ejemplar de sus residuos y por el uso de materiales biodegradables.

•Accesibilidad garantizada: los contenedores suelen quedar bloqueados tras las vallas de algunos racós y barracas o desbordados por la hostelería, impidiendo el derecho de la ciudadanía al reciclaje.

•Control y sanción: exigencia de una labor inspectora real para evitar vertidos incontrolados en alcorques, jardines y aceras.

•Responsabilidad institucional: tanto el gobierno municipal como la Federación han de trabajar conjuntamente para evitar que se repitan las imágenes de años anteriores.

La CAL concluye que la eficiencia en la gestión de los residuos es la única vía para asegurar el futuro de la fiesta en un contexto europeo que ya no permite el todo vale. “La ciudadanía alicantina no debería verse obligada a elegir entre disfrutar de sus tradiciones o vivir en una ciudad limpia durante las fiestas”.