Alicante lanza las ayudas para los nacimientos y adopciones en 2026 y las duplica hasta los 200.000 euros

La Junta Local de Gobierno ha aprobado este martes las bases para la convocatoria de ayudas por nacimiento y adopción 2026. La cuantía total de las ayudas se duplica respecto a la del año 2025, hasta alcanzar los 200.000 euros. Esta cantidad cubrirá los nacimientos y adopciones que se produzcan en 2026 y también los de 2025 que quedaron por abonar.

"Esta ayuda tiene como doble objetivo apoyar a las familias y fomentar la natalidad en Alicante”, explica la concejala de Bienestar Social, Begoña León. “Pueden solicitarla los matrimonios, parejas de hecho y familias monoparentales para todos los nacimientos y adopciones que tengan lugar en 2026”, añade León.

El plazo de solicitud de la ayuda será de tres meses a contar desde el día siguiente al del nacimiento o adopción. En el caso de los nacimientos o adopciones ocurridos en el año 2026 en fecha anterior a la publicación de la convocatoria, el plazo de los tres meses para su solicitud se contará desde esta fecha. Las solicitudes de ayudas de la convocatoria de 2025 pendientes de resolución se tramitarán prioritariamente en esta nueva convocatoria de 2026, sin necesidad de volver a presentar la documentación.

Requisitos

La ayuda se otorgará por estricto orden de solicitud, en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa, que son los siguientes:

- Ser español o extranjero con residencia legal en España.

- Ser mayor de 18 años o menor legalmente emancipado.

- Estar empadronados en la ciudad de Alicante y, al menos, uno de ellos contar con una antigüedad de cuatro años ininterrumpidos. El recién nacido debe estar empadronado por primera vez en la ciudad de Alicante, en el domicilio del beneficiario de la ayuda.

- Ser titular de una cuenta bancaria.

- Estar al corriente en las obligaciones tributarias con la AEAT y Ayuntamiento de Alicante, así como con la Seguridad Social.

La solicitud se podrá realizar a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), preferentemente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alicante, sedeelectrónica.alicante.es, en el trámite específico habilitado para ello, ‘Solicitud de ayudas por nacimiento o adopción 2026’. También podrán presentarse presencialmente en cualquier oficina SAIC (Servicio de Atención e Información al Ciudadano) del término municipal de Alicante, o por cualquiera de las formas recogidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.