Alicante y la Generalitat instalarán zonas de sombra en los patios de los centros educativos

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la consellera de Educación y Cultura, Carmen Ortí, han anunciado este lunes que el Ayuntamiento y la Generalitat trabajan en un plan para la instalación de sombrajes en los centros educativos de la ciudad, una actuación que se enmarca en el plan conjunto de intervención y mejora de infraestructuras educativas. “Trabajamos de la mano para convertir los patios de los centros educativos en refugios climáticos y para ello trasladaremos a la conselleria todos los centros que necesitan estas zonas de sombra, para establecer un orden de preferencia e ir instalándolos”, ha expuesto Barcala tras una reunión con la consellera mantenida en el Ayuntamiento de Alicante. Desde la conselleria se ha trasladado al Ayuntamiento que ya están desarrollando sistemas específicos para poder una solución rápida a la necesidad de sombra en los patios.

En el encuentro se ha abordado, asimismo, el plan para reubicar el Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás, el Conservatorio Superior de Música 'Óscar Esplá', el Conservatorio Profesional de Danza 'José Espadero', y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda). En este sentido, Barcala ha explicado que hay dos propuestas muy avanzadas, pendientes de valorar con los informes técnicos pertinentes, que pasan por ubicar todos estos centros de estudios en un gran complejo o bien por buscarles sedes independientes.

Asimismo, se han abordado los avances en los proyectos reposición (es decir, demolición y nueva construcción) de los IES Jaime II, Virgen del Remedio y Cabo Huertas, así como la adecuación y ampliación de los IES Las Lomas y San Blas. En este sentido, se ha informado de que tanto San Blas como Las Lomas podrán licitarse antes de que acabe el año y Virgen del Remedio y Cabo Huertas el próximo año. Proyectos que se suman al desarrollo de la FP Integrada no solo en el IES Leonardo Da Vinci, sino también en el IES Antonio José Cavanilles.

"El equipo de Gobierno ha triplicado la inversión en el mantenimiento de centros educativos y nos satisface ver como avanza también el plan de actuaciones diseñado por la conselleria, a la que agradecemos su interés y trabajo por Alicante", ha resaltado Barcala.

Otro asunto que se ha abordado es la "matriculación sobrevenida" en los colegios de Alicante y que en lo que llevamos de curso suma 2.250 niños y niñas de países del este de Europa, norte de África y Sudamérica cuyos padres han venido a vivir a Alicante, pero que no estaban previstos cuando se planificó el presente curso escolar. Este tema genera "cierta distorsión" en la marcha de los colegios al tener que buscar aulas para ubicarlos.

Visita al CEE El Somni

Por otro lado, se ha constatado el desarrollo de la construcción del CEIP La Almadraba, cuyas obras están muy avanzadas, así como los inicios de las obras del nuevo CEE El Somni, que han visitado el alcalde y la consellera. Ortí ha destacado la “implicación firme y sostenida” del Consell con la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo durante su visita a las obras del futuro Centro de Educación Especial (CEE) El Somni.

El nuevo centro, cuya ejecución está prevista en un plazo estimado de 22 meses, forma parte de las actuaciones impulsadas a través del Programa Edificant de la Generalitat. Ocupará una parcela de 10.483 metros cuadrados, cedida por el consistorio municipal y situada entre la avenida Isla de Corfú y el PAU 2. La adjudicación ha recaído en la empresa Abala Infraestructuras S.L. por un importe de 6,8 millones de euros.

El nuevo CEE El Somni contará con una plantilla de 37 docentes y 13 técnicos de Educación Especial, y dispondrá de 110 puestos escolares, todos con plaza de comedor. Además, cinco alumnos contarán con transporte escolar individual.

El edificio se proyecta en una sola planta, con forma cuadrada y un patio central que facilita la circulación interior y garantiza ventilación e iluminación natural en todas las estancias. El resto de la parcela se destinará a urbanización exterior y espacios adaptados.