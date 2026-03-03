Alicante espera que la semana próxima se constituya la comisión especial sobre las viviendas de Les Naus

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha afirmado tras la Junta Local de Gobierno que se está a la espera de que los técnicos municipales terminen los expedientes de averiguación de hechos sobre lo sucedido, los cuales fueron solicitados por el alcalde, Luis Barcala, del PP, a quien la oposición sigue exigiendo la dimisión.

Villar ha señalado que la finalinalización de esos expedientes por parte del funcionario instructor y del secretario es "inminente" y que sólo una vez terminados arrancará la comisión la próxima semana presidida por él mismo en su condición de vicealcalde y según lo que se estableció en el decreto de convocatoria.

El vicealcalde también ha aclarado que desconoce la conclusiones de esos expedientes que se están instruyendo porque hasta que no sean culminados son "reservados" y sólo los conocen los funcionarios encargados.

Sobre la opción que ejercitará el ayuntamiento de tanteo y retracto sobre las viviendas irregularmente adjudicadas, no ha sabido aclarar qué mecanismo se seguirá y ha opinado que se va a cambiar la normativa para que este tipo de situaciones "no vuelvan a ocurrir en el futuro".

Sincronizada cacería de la izquierda contra Barcala'

Preguntada por la dimitida concejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, y desde cuándo el gobierno municipal sabía que era beneficiaria de una de las viviendas de Les Naus, la portavoz municipal, Cristina Cutanda, ha indicado que Barcala ya ha contestado a esa cuestión y ha acusado a la oposición de ejercer "una cacería" contra el alcalde.

Ha sostenido que esa cacería es ejecutada por "la sincronizada", en referencia a los tres partidos de la izquierda para "desviar la atención y remontar las encuestas, donde caen en picado y no les votan ni los therian", y en este punto se ha referido a la investigación al hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig por ayudas públicas y al futuro enjuiciamiento de la expresidenta de Compromís, Mónica Oltra, por encubrimiento.

No hay sincronización y sí tráfico de influencias

Terminada la comparecencia de Cutanda y Villar ha hablado la oposición. La portavoz socialista, Ana Barceló, ha dicho que "no hay sincronización" en los partidos de izquierda sino un deseo de "control" de lo ocurrido en Les Naus, por ser "un escándalo del PP" sobre el que el alcalde aún debe dar explicaciones.

Para Barceló, "los apellidos van coincidiendo" en esta presunta trama donde "ha habido tráfico de influencias" y ha acusado a Vox de "salvar al soldado Ryan", en referencia a Luis Barcala al oponerse a su reprobación en el último pleno, y de conformarse con ser "jarrones chinos" por limitarse a actuar en función de lo que les ordenen desde la central del partido, en Madrid.

Desde Compromís, Rafa Más ha vuelto a exigir la dimisión del alcalde, igual que Manolo Copé, de Esquerra Unida-Podem, quien ha asegurado que entre los 140 beneficiarios de Les Naus no hay nadie relacionado con su formación sino que son del PP.