Alicante acomete obras de urgencia en la claraboya y el toldo del Museo de Hogueras afectados por las lluvias

Las concejalías de Infraestructuras, Urbanismo y Seguridad Ciudadana han comenzado este miércoles los trabajos previos de reparación de la claraboya y el toldo del patio de luces del Museo de Hogueras, que se han visto afectados por el vendaval de las últimas semanas y las precipitaciones de este martes. Los desperfectos, por humedad, han afectado a cinco de los ninots, expuestos. Dos corresponden a Ramón Marco, otros tantos a Pedro Soriano y el quinto, a Manuel Algarra. Abarcan el periodo comprendido entre 1981 y 1990.

El accidente se produjo a primera hora de la tarde del martes y, de inmediato, intervinieron varias unidades del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) y de la Policía Local para proceder al precintado de la claraboya dañada y la protección de las figuras del Museo de Hogueras.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, que se ha encargado de coordinar el conjunto de las tareas para reabrir el museo “a la mayor brevedad posible”, ha afirmado que “ya está avisado el contratista que se encarga del mantenimiento de edificios, y ésos trabajos comenzarán el próximo lunes”. Con respecto a los ninots, ha puntualizado que “hemos entablado las primeras conversaciones con el Gremio de Artistas y, una vez que se pueda acceder al museo, podrán calibrar los efectos de la humedad sobre los ninots, antes de restaurarlos y reabrir el Museo”.

Las causas y los trabajos

La intensa y prolongada lluvia de este martes unida a los vendavales de las últimas semanas provocaron, según los técnicos consultados, el fallo de uno de los anclajes del toldo del patio interior de la Casa de la Festa, donde está situado el Museo de Hogueras. Esto supuso la caída de un tramo de la barandilla y que impactara sobre la claraboya rompiendo dos de los paneles que la conforman. Esto ocasionó que se desprendieran varias piezas del falso techo interior cayendo al Museo.

Esta misma mañana del miércoles ya han comenzado los trabajos previos. Se ha retirado la vela y se han revisado el conjunto de los elementos afectados, por parte de operarios municipales. Bomberos del Speis han colocado un nuevo toldaje para proteger el interior del museo. Las obras de reparación, como ha señalado Cutanda, comenzarán el lunes 16 de marzo. Tras las primeras comprobaciones se han protegido con lonas los cinco ninots afectados y otros se han trasladado de sitio.