Alcoi inaugura el museo de Camilo Sesto que recorre su vida personal y artística

Uno de los sueños del cantante Camilo Sesto se ha materializado con la inauguración de un museo dedicado a él en su ciudad natal, que repasa la vida personal y profesional de este reconocido artista a través de 2.000 piezas.

Al acto acudieron el alcalde de la ciudad, Toni Francés; el subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Manuel Pineda, y el director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, Israel Martínez, entre otras autoridades, así como la directora del museo, Marián Miralles; la madre del hijo de Camilo Sesto, Lourdes Arnelas, y un nutrido grupo de representantes de sus clubes de fans.

El museo está dividido en una entreplanta, en la que se puede acceder a la parte del artista vinculada a la carrera profesional, en el que se encuentra un primer espacio, a modo de pequeño escenario con un proyector por detrás, destinado al mensaje de bienvenida del propio artista a los visitantes, actuaciones, eventos y un karaoke, aunque este último aún no está habilitado, ha explicado la directora del museo, Marián Miralles

En esta zona también se encuentran elementos que recuerdan a los estudios de grabación donde Camilo grabó algunos de sus grandes éxitos como 'Vivir así es morir de amor' o 'Algo de mí', además de una colección de discos de oro y platino en recuerdo a algunas de las canciones que más triunfaron y de un reproductor estilo ‘vintage’ en el que poder escucharlas.

En la planta inferior hay una serie de objetos, como camisetas y fotografías, además de cervezas etiquetadas con su cara, una estatuilla mandada por unas fans de México o una equipación del Club Deportivo Alcoyano firmada por él, entre otros, vinculados a sus seguidores y también a su vida más personal e íntima.

“Os invito a que vengáis a verlo, porque realmente es muy variado y muy rico”, ha declarado Miralles, quien ha detallado que el espacio ha recogido 2.000 piezas sobre Camilo Sesto, donadas por su familia y sus clubes de fans, además de tener algunos espacios inmersivos con vídeos y audios sobre el cantante.

Lourdes Arnelas ha afirmado en un encuentro con periodistas previo a la visita que para la familia “significa muchísimo”, y ha adelantado que va a ceder más objetos para el museo, entre ellos letras originales que se van a enmarcar y más discos. “Estamos encantados y espero que la gente lo venga a ver”, ha concluido.

Trabajo compartido entre administraciones

El museo ha sido posible "gracias al compromiso de muchas administraciones que han contribuido a que sea una realidad", según ha explicado el alcalde de Alcoy en la rueda de prensa de la presentación tras la visita al museo, a lo que ha añadido que se ha cumplido uno de los sueños de Camilo Sesto.

Por su parte, el director general autonómico de Turismo ha insistido en la misma idea, al declarar: "Qué bonito es cuando todas las administraciones y los fans trabajamos unidos para llevar proyectos a cabo como este".

A su vez, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante ha felicitado a los seguidores por hacer realidad el museo, a la vez que ha explicado que para él ha sido un honor venir a la inauguración.