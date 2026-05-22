El alcalde se compromete con las hogueras y barracas a simplificar los trámites y revisar las ordenanzas relacionadas con la Fiesta

El Ayuntamiento de Alicante, como ha explicado este jueves el alcalde Luis Barcala durante su comparecencia en la Asamblea Extraordinaria de la Federació de Fogueres, ha adelantado quince días con respecto al pasado año las prórrogas de los permisos de plantà a 73 hogueras y barracas, de un total de 166 expedientes de autorización. Esto supone un 43,97% de los permisos. Barcala, en presencia de la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha asegurado que el miércoles 3 de junio estará la totalidad de los permisos pendientes.

El primer edil también ha anunciado en la sesión que una Junta de Gobierno Extraordinaria, celebrada este mismo jueves, ha aprobado una subvención global de 820.900 € para el conjunto de las 92 comisiones de hogueras adultas e infantiles. Esta cantidad, como Cutanda adelantara meses atrás, se destina a la construcción, transporte y plantà. Se divide en 727.300 euros para las adultas, y 93.600 para las infantiles, atendiendo a las diferentes categorías.

Barcala ha reseñado que la cuantía de las subvenciones ha experimentado un incremento del 43% desde 2018 y que desde el pasado año el incremento se sitúa en el 10%. Ha manifestado su compromiso para que la convocatoria de las subvenciones de 2027 llegue a Intervención el 2 de enero “lo que supondría un adelanto en el plazo de dos meses, con respecto a los dos últimos años”. A preguntas de los presidentes ha dejado abierta la posibilidad de variar el sistema de reparto de subvenciones.

Otros de los compromisos públicos adquiridos por Barcala con los representantes de las hogueras y barracas ha sido el de simplificar los trámites de instalación y subsanación y la creación de un grupo de trabajo conjunto para regular las distintas ordenanzas relacionadas con la Fiesta, como son las de Limpieza, Parques y Jardines, Ruidos y Accesibilidad. Éste comenzaría a funcionar en septiembre y tendría una vigencia de seis meses.

Sobre las indicaciones de seguridad presentadas por el Speis, que no tendrían validez hasta 2027, ha señalado Barcala que “es un documento no definitivo que está en periodo de alegaciones. Hay que buscar alternativas buscando la lógica seguridad, sin que sean tan gravosas para las hogueras y permitiendo que sean adaptables a las necesidades de hogueras y barracas”.