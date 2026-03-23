Aguas de Alicante eleva su Fondo Social a los 657.250 euros con un aumento de 111.000 con respecto al ejercicio anterior

El consejo de Administración de Aguas de Alicante, el primero de 2026, ha analizado el desarrollo del ejercicio en curso, haciendo especial hincapié en el avance de las infraestructuras en la ciudad, la gestión eficiente de los recursos hídricos, los avances en innovación tecnológica y el compromiso con los ciudadanos a través del Fondo Social y otras medidas como la tarifa especial para familias numerosas.

En el marco del Plan Estratégico de la empresa vigente hasta 2027 y dentro del compromiso con la sostenibilidad, el cuidado del medioambiente y el bienestar de la ciudadanía como objetivos prioritarios, la compañía lleva años aplicando una estrategia basada en una “Gestión Eficiente de los Recursos”, mejorando los sistemas de abastecimiento y saneamiento para que sean cada vez más robustos y resilientes. En este sentido, la empresa invirtió 10,1 millones de euros durante 2025 para garantizar dichas infraestructuras en el ciclo del agua de los municipios gestionados por por la compañía (Alicante, El Campello, Monforte del Cid, Petrer, San Vicente del Raspeig y Sant Joan d'Alacant).

Marcado carácter social

Alineado con su Plan Estratégico y la premisa de "no dejar a nadie atrás", Aguas de Alicante afianza su compromiso con la ciudadanía para el ejercicio actual con una dotación para su Fondo Social de 657.250 (agua y alcantarillado), lo que supone un incremento de incremento de 111.000 con respecto al ejercicio 2025.

Además, en esta vertiente social y en sus relaciones con el cliente, destacan los incrementos en un 8,64% en la aplicación de la Tarifa Especial para Familias Numerosas. También, del acceso a la Oficina Virtual en un +5,71%, y de la factura digital en un 5,43%.

Obras grandes y pequeñas

Actualmente, en la ciudad de Alicante y en relación al estado de las obras que se encuentran en ejecución, el consejo ha examinado el avance en los últimos meses de grandes proyectos que están en marcha. Entre ellas, destacan actuaciones que suponen inversiones relevantes, o bien ejecuciones de menor importe que, sin embargo, suponen un impacto muy positivo para la gestión en la ciudad, tanto en el ámbito del agua potable y el saneamiento, como en el del agua regenerada.

Así, destacan los progresos de la renovación de las redes de alcantarillado y abastecimiento de varias calles del barrio de Carolinas, con un presupuesto de 1.318.869,11 euros y fecha de finalización en diciembre de 2026; la reforma por estado de conservación de la red de alcantarillado en la calle Conde Soto Ameno y adyacentes, con un presupuesto de 1.454.233,74 euros y finalización en mayo próximo; la modificación y ampliación de la red de saneamiento en el Polígono del Espartal para monitorización de parámetros de aguas residuales industriales, presupuestada en 754.324,84 euros y finalización en noviembre; así como la renovación de la red de alcantarillado, agua potable y regenerada en la calle Vázquez de Mella y adyacentes, que tiene un coste de 964.193,23 y está previsto que finalice el próximo mes de abril.

En cuanto a obras previstas para el segundo semestre del año, dentro de la planificación y prevención que desarrolla Aguas de Alicante, se ha revisado, entre otras, la relativa a la renovación de la red de saneamiento en la calle Reyes Católicos de Alicante, tramo Óscar Espla hasta calle Portugal, segunda fase de la ya ejecutada con anterioridad, y que tiene como objetivo completar preventivamente la renovación de la red de alcantarillado en esta vía, renovar el antiguo colector, en mal estado estructural y con riesgo de hundimiento, por nuevos colectores de gres y hormigón armado, además de coordinar también la renovación de la red de abastecimiento de fibrocemento en el ámbito de la renovación del alcantarillado. La actuación está presupuestada en 682.560,38 euros y las obras comenzarán en julio.

También en previsión se encuentran el Nuevo Depósito de Castalla, que cuenta con una inversión asignada de 1.332.372 euros, y el nuevo depósito de agua regenerada en la EDAR Monte Orgegia, con un presupuesto de 1.757.254 euros.