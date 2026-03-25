300 personas en Alicante duermen a diario en las calles según un estudio de la Red de Entidades para la Atención a Personas Sin Hogar

Cerca de 300 personas viven actualmente en la calle en Alicante, según un informe de la Red de Entidades para la Atención a Personas Sin Hogar de Alicane, que se ha presentado este miércoles. Un informe que, además, alerta de la crisis de acceso a la vivienda y de las barreras para empadronarse, en un contexto marcado por el aumento de los precios del alquiler y de la cesta de la compra.

Esto provoca un aumento de persona sin hogar porque en 2023 se contabilizaron unas 235 en las calles de Alicante que este 2026, superan las 300.

El documento ofrece una radiografía del fenómeno del sinhogarismo en la ciudad a partir de datos estadísticos, análisis del contexto socioeconómico y la experiencia directa de las entidades sociales que trabajan diariamente con personas en situación de exclusión residencial.

Entre las conclusiones del informe destaca la creciente dificultad de acceso a la vivienda, en un contexto marcado por el aumento de los precios del alquiler y la compra, la presión del mercado turístico y la escasez de vivienda asequible. Esta situación está expulsando del mercado residencial a un número cada vez mayor de personas y familias.

El informe también señala que el sinhogarismo no responde a una única causa, sino a la combinación de múltiples factores como la precariedad laboral, la ausencia de redes de apoyo, los problemas de salud o las dificultades acumuladas a lo largo de la vida.

Otro de los aspectos analizados es el empadronamiento de las personas sin hogar, un trámite administrativo clave para poder acceder a derechos básicos como la atención sanitaria, los servicios sociales o determinadas prestaciones públicas. Las entidades recuerdan que el empadronamiento es un derecho reconocido por la legislación estatal y que los ayuntamientos tienen la obligación de facilitarlo, incluso cuando las personas carecen de domicilio fijo.

Con este informe, REAPSHA busca visibilizar una realidad que a menudo permanece invisible en el espacio público y contribuir a impulsar políticas que garanticen el derecho a la vivienda y a la inclusión social.