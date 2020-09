Borja: "He limpiado la mente tras darme un ataque de ansiedad"

Borja Martínez vivió una pesadilla el curso pasado. El extremo se marchó en enero al Ibiza, en calidad de cedido. El club balear no renovó el préstamo, a pesar de que Borja tenía un año más acordado. Carmelo le reclutó y le ve muy válido para el proyecto. "Estoy muy ilusionado. Está todo renovado y con muchas ganas de empezar", ha señalado.

Borja llegó a sufrir un ataque de ansiedad el curso pasado. "Se me vino todo encima la temporada pasada. Me cargué de responsabilidad y me llegó a dar un ataque de ansiedad. Pero hay que aprender de los errores", ha señalado el extremo blanquiazul.