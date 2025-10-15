Tony Fábrega, formador de Level UP, nos muestra un Guión de ventas: vender sin improvisar

1) La escalera de 5 peldaños (qué decir en cada uno)

1. Problema (¿qué te duele?):

“¿Qué te pasa exactamente?” / “¿Dónde notas el freno?”

2. Impacto (¿cuánto afecta?):

“¿Desde cuándo?” “¿Cuántos días/€/clientes te quita al mes?”

Esto pone el problema en números y crea urgencia real (sin presión).

3. Solución (tu propuesta concreta):

Nombra 1 solución clara (no tres). “Haremos X.”

4. Prueba (demostrar, no prometer):

Antes/después, demo corta, checklist firmado, dato o testimonio.

5. Siguiente paso (cerrar el microacuerdo):

“¿Lo empezamos hoy o mañana?” / “¿Jueves 10:00 te va bien para la demo?”

Frase paraguas: “Si resolvemos X, ¿arrancamos con Y hoy o mañana?”

Pregunta bisagra (para sacar impacto): “¿Qué pasa si no lo arreglas?”

2) 5 escenas reales (copiables y listas para usar)

1) Podología — “Me duele al caminar”

Problema: “¿Dónde y cuándo te duele?”

Impacto: “¿Desde cuándo? ¿Cuántos días te frena a la semana?”

Solución: “Hacemos estudio de pisada y plan.”

Prueba: “Mira tu plantilla y el apoyo en pantalla.”

Siguiente paso: “Te dejo la cita hoy a las 18:00.”

Mini guion (2 frases): “Veo el apoyo cargado. Estudio de pisada + plan y verás el cambio. ¿Te apunto hoy 18:00 o mañana 10:30?”

2) Agencia web — “Tengo visitas, pero no compran”

Problema: “¿Dónde se pierden, en la landing o en el pago?”

Impacto: “¿Cuánto dinero estimas que pierdes al mes por eso?”

Solución: “Rediseñamos landing con 3 mejoras (prueba social, CTA claro, carga rápida).”

Prueba: Caso real antes/después (tasa de conversión).

Siguiente paso: “Demo jueves 10:00 con tu web compartida.”

Mini guion: “Tu landing frena ventas. Te enseño un caso igual que subió de 0,8% a 2,3%. ¿Hacemos demo jueves 10:00?”

3) Idiomas — “Me da vergüenza hablar”

Problema: “¿Te bloquea en trabajo o viajes?”

Impacto: “¿Cuántas reuniones evitas al mes? ¿Qué te cuesta eso?”

Solución: “Clases conversadas (grupos pequeños).”

Prueba: “Hacemos 10 min ahora para que veas que puedes.”

Siguiente paso: “Grupo del lunes a tu nivel.”

Mini guion: “Probamos 10 minutos ahora, sin presión. Si te ves, te apunto al grupo del lunes.”

4) Estética — “Piel apagada”

Problema: “¿Te molesta en fotos o reuniones?”

Impacto: “¿Cada cuánto te preocupa? ¿Algún evento cercano?”

Solución: “Tratamiento + rutina simple de 2 pasos.”

Prueba: Foto antes/después (luz controlada) de una clienta real.

Siguiente paso: “Paquete 3 sesiones y revisamos a 30 días.”

Mini guion: “Este pack deja la piel con luz en 3 semanas. Te enseño fotos reales y te reservo la primera sesión.”

5) Clínica veterinaria — “Mi perro se rasca”

Problema: “¿Desde cuándo? ¿En qué zonas?”

Impacto: “¿Le quita el sueño? ¿Se hace heridas?”

Solución: “Plan antipicores + cambio de pienso.”

Prueba: Revisión a 10 días y escala de picor.

Siguiente paso: “Cita y lista de compra ahora.”

Mini guion: “Empezamos hoy. Te doy lista de pienso y en 10 días revisamos. ¿Te viene bien esta tarde?”

3) “Me lo pienso”: cómo desbloquear sin discutir

Pregunta clave: “¿Qué te falta para decidir: tiempo, dinero o confianza?”

Tiempo → “Perfecto, lo agendamos: martes 12:00 te llamo 10’. ¿Te va?”

Dinero → “Ajusto el alcance sin romper el objetivo: empezamos por X, y Y lo vemos en 30 días.”

Confianza → “Te enseño otra prueba (foto, test, mini demo de 5’). Si lo ves, seguimos.”

4) Plantillas rápidas (para imprimir o copiar)

4.1 Tarjeta de guion (bolsillo)

1) PROBLEMA: _______________________________

2) IMPACTO (número): ________________________

3) SOLUCIÓN (1 cosa): ________________________

4) PRUEBA (foto/dato/demo): _________________

5) SIGUIENTE PASO (hoy/mañana + hora): ______

Frases:

- “¿Qué pasa si no lo arreglas?”

- “Si resolvemos X, ¿arrancamos con Y hoy o mañana?”

4.2 Nota de seguimiento (WhatsApp/Email, 4 líneas)

Asunto: Sigamos el plan en 10’

Gracias por tu tiempo. Recap: problema ____, impacto ____. Propuesta: ____.

Prueba: [foto/caso/demo]. ¿Te va bien __/__/__ a las __:__ para arrancar?

4.3 Checklist de visita/llamada (marca ✓)

[ ] Problema claro [ ] Impacto con número

[ ] Solución 1 cosa [ ] Prueba mostrada

[ ] Siguiente paso con fecha/hora

5) Indicadores simples (10 min/semana)

% conversaciones con los 5 peldaños completos.

Tasa de demos (invitadas vs. realizadas).

% “me lo pienso” que se convierten tras un desbloqueo (tiempo/dinero/confianza).

Tiempo medio a siguiente paso (¿baja semana a semana?).

Cierres por canal (teléfono, tienda, web).

6) Plan 24/48 horas (acción)

Hoy: imprime la tarjeta de guion y pega la checklist al lado del teléfono.

Mañana 9:00: 5 conversaciones reales usando la escalera completa.

Mañana 17:00: envía 5 seguimientos (plantilla de 4 líneas).

Pasado mañana: revisa indicadores y ajusta 1 frase (no dos).

Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y reserva tu plaza en la conferencia gratuita y presencial en Alicante donde te hablamos de esto y mucho más.