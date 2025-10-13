CONSEJO PARA EMPRESAS

Tony Fábrega, formador de Level UP, nos habla del miedo al “no”: resiliencia comercial en 3 pasos

El “no” no es un monstruo: es parte del camino. Si lo entrenas, duele menos y vendes más.

1) La idea en una frase

Constancia + claridad + seguimiento = menos miedo y más ventas.

Rutina: 10 contactos al día → guion corto → seguimiento a 3, 7 y 14 días.

2) La rutina (aplícalo hoy en 20 minutos)

1. 10 contactos/día

Personas o empresas con sentido (exclientes, vecinos, leads fríos, listas del barrio).

2. Guion claro (20–25 palabras)

Qué ofreces + por qué ayuda + paso sencillo (diagnóstico, valoración, revisión).

3. Seguimiento en calendario

Si no responde: intenta a D+3, D+7 y D+14 (con mensaje breve distinto).

Apunta intentos y aprendizajes, no solo ventas.

3) Guion base (plantilla de 2 frases)

Apertura (una línea, sin rodeos):

“Hola, soy [tu nombre] de [negocio]. He visto [señal/problema]. Puedo ayudarte con [acción concreta] en [tiempo corto].”

Cierre (opciones, no juicio):

“¿Te va mejor [día/hora 1] o [día/hora 2]? Es rápido y sin compromiso.”

Tip: si dudas, lee en voz alta. Si un niño de 12 años lo entiende, estás listo.

4) 5 escenarios (guiones listos + qué medir)

1) Inmobiliaria

Acción: 10 vecinos/portal para valoración gratuita.

Guion: “En tu calle han cambiado los precios; te hago una valoración en 10 min. ¿Mañana 18:30 o miércoles 10:00?”

Mide: puertas tocadas, charlas, citas.

2) Jardinería a domicilio

Acción: 10 casas con jardín pequeño.

Guion: “Veo riego irregular; tengo 3 ideas baratas para mejorar. Te las muestro en 15 min. ¿Jueves tarde o viernes mañana?”

Mide: propuestas enviadas y aceptadas.

3) Clínica de psicología

Acción: 10 ex-pacientes a los 30 días.

Guion: “¿Cómo sigues? Si notas [síntoma X], te propongo 1 ajuste en 20 min. ¿Online o presencial?”

Mide: respuestas y citas.

4) Escuela de música

Acción: 10 exalumnos que pararon en verano.

Guion: “Reto 21 días: 10 min al día para volver al ritmo. Te apunto hoy y te mando el plan. ¿Empiezas lunes?”

Mide: altas al reto.

5) Taller de motos

Acción: 10 clientes con ITV próxima.

Guion: “Te hago revisión lluvia en 15’ esta semana para ir seguro a ITV. ¿Jueves o sábado?”

Mide: revisiones hechas y trabajos derivados.

5) Seguimiento 3–7–14 (mensajes modelo)

D+3 (recordatorio amable):

“Hola, te escribo lo de [valoración/revisión/diagnóstico]. Tardo 10–15 min y te llevas [beneficio]. ¿Te cuadra [día/hora]?”

D+7 (variar el ángulo):

“Te dejo esta mini guía/idea: [1 tip corto]. Si quieres, lo vemos en 10 min y te digo qué haría en tu caso.”

D+14 (cierre elegante):

“Cierro lista esta semana. Si te viene bien, te reservo [hueco]. Si no, sin problema: ¿te contacto en un mes?”

Avisar del próximo intento baja la fricción (“Vuelvo a escribirte el martes y no te molesto más esta semana”).

6) Registro diario (hoja simple para imprimir)

RUTINA 10 CONTACTOS — DÍA ___/___ RESPONSABLE: __________________

Intentos totales: ____ Charlas (≥1 min): ____ Citas: ____ Síes: ____

FRACES (A/B) — ¿Cuál funcionó mejor hoy?

A) ___________________________________________________

B) ___________________________________________________

Ganadora de hoy: A / B Motivo: ______________________

LISTA (marca cuando hagas seguimiento)

# | Nombre/Empresa | Canal | Intento | 3d | 7d | 14d | Resultado (cita/sí/no) | Nota (aprendizaje)

1 | | | □ | □ | □ | □ | |

2 | | | □ | □ | □ | □ | |

3 | | | □ | □ | □ | □ | |

4 | | | □ | □ | □ | □ | |

5 | | | □ | □ | □ | □ | |

6 | | | □ | □ | □ | □ | |

7 | | | □ | □ | □ | □ | |

8 | | | □ | □ | □ | □ | |

9 | | | □ | □ | □ | □ | |

10| | | □ | □ | □ | □ | |

Mini balance (2 líneas): ________________________________________________________

Próximo ajuste (1 cosa): _______________________________________________________

7) “Me siento pesado”: qué hacer (y qué NO)

Aporta valor en cada toque (una idea, un consejo, un ejemplo).

Respeta tiempos (no 5 mensajes el mismo día).

Di cuándo vuelves (“te escribo el jueves y ya no te molesto esta semana”).

NO discutas; sí ofrece opciones (“jueves 18:00 o viernes 10:30”).

Si te piden “mándame info”: responde con 1 página (qué, beneficio, tiempo, prueba, siguiente paso) y pon fecha para comentar.

8) Métricas que te mantienen arriba (10 min/semana)

Intentos → Charlas → Citas → Síes (funnel simple).

Frase ganadora (A/B por semana).

Tiempo a la cita (¿baja?).

Motivos del “no” (precio/tiempo/confianza → prepara 1 respuesta para cada).

Constancia: ¿10/día 4–5 días por semana?

Celebra los intentos (no solo las ventas). Sin intentos, no hay “síes”.

9) Acción de hoy (plan 7 días)

Día 1: Prepara 2 guiones (A y B) y tu hoja de 10 contactos.

Día 2–5: Haz 10/día + seguimiento 3–7–14.

Día 6: Revisa métricas y frase ganadora.

Día 7: Ajusta 1 cosa (sector, horario, frase) y repite.

Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, reserva tu plaza y te acompañamos a implementarlo.

