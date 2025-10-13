Tony Fábrega, formador de Level UP, nos habla del miedo al “no”: resiliencia comercial en 3 pasos

1) La idea en una frase
Constancia + claridad + seguimiento = menos miedo y más ventas.
Rutina: 10 contactos al día → guion corto → seguimiento a 3, 7 y 14 días.
2) La rutina (aplícalo hoy en 20 minutos)
1. 10 contactos/día
Personas o empresas con sentido (exclientes, vecinos, leads fríos, listas del barrio).
2. Guion claro (20–25 palabras)
Qué ofreces + por qué ayuda + paso sencillo (diagnóstico, valoración, revisión).
3. Seguimiento en calendario
Si no responde: intenta a D+3, D+7 y D+14 (con mensaje breve distinto).
Apunta intentos y aprendizajes, no solo ventas.
3) Guion base (plantilla de 2 frases)
Apertura (una línea, sin rodeos):
“Hola, soy [tu nombre] de [negocio]. He visto [señal/problema]. Puedo ayudarte con [acción concreta] en [tiempo corto].”
Cierre (opciones, no juicio):
“¿Te va mejor [día/hora 1] o [día/hora 2]? Es rápido y sin compromiso.”
Tip: si dudas, lee en voz alta. Si un niño de 12 años lo entiende, estás listo.
4) 5 escenarios (guiones listos + qué medir)
1) Inmobiliaria
Acción: 10 vecinos/portal para valoración gratuita.
Guion: “En tu calle han cambiado los precios; te hago una valoración en 10 min. ¿Mañana 18:30 o miércoles 10:00?”
Mide: puertas tocadas, charlas, citas.
2) Jardinería a domicilio
Acción: 10 casas con jardín pequeño.
Guion: “Veo riego irregular; tengo 3 ideas baratas para mejorar. Te las muestro en 15 min. ¿Jueves tarde o viernes mañana?”
Mide: propuestas enviadas y aceptadas.
3) Clínica de psicología
Acción: 10 ex-pacientes a los 30 días.
Guion: “¿Cómo sigues? Si notas [síntoma X], te propongo 1 ajuste en 20 min. ¿Online o presencial?”
Mide: respuestas y citas.
4) Escuela de música
Acción: 10 exalumnos que pararon en verano.
Guion: “Reto 21 días: 10 min al día para volver al ritmo. Te apunto hoy y te mando el plan. ¿Empiezas lunes?”
Mide: altas al reto.
5) Taller de motos
Acción: 10 clientes con ITV próxima.
Guion: “Te hago revisión lluvia en 15’ esta semana para ir seguro a ITV. ¿Jueves o sábado?”
Mide: revisiones hechas y trabajos derivados.
5) Seguimiento 3–7–14 (mensajes modelo)
D+3 (recordatorio amable):
“Hola, te escribo lo de [valoración/revisión/diagnóstico]. Tardo 10–15 min y te llevas [beneficio]. ¿Te cuadra [día/hora]?”
D+7 (variar el ángulo):
“Te dejo esta mini guía/idea: [1 tip corto]. Si quieres, lo vemos en 10 min y te digo qué haría en tu caso.”
D+14 (cierre elegante):
“Cierro lista esta semana. Si te viene bien, te reservo [hueco]. Si no, sin problema: ¿te contacto en un mes?”
Avisar del próximo intento baja la fricción (“Vuelvo a escribirte el martes y no te molesto más esta semana”).
6) Registro diario (hoja simple para imprimir)
RUTINA 10 CONTACTOS — DÍA ___/___ RESPONSABLE: __________________
Intentos totales: ____ Charlas (≥1 min): ____ Citas: ____ Síes: ____
FRACES (A/B) — ¿Cuál funcionó mejor hoy?
A) ___________________________________________________
B) ___________________________________________________
Ganadora de hoy: A / B Motivo: ______________________
LISTA (marca cuando hagas seguimiento)
# | Nombre/Empresa | Canal | Intento | 3d | 7d | 14d | Resultado (cita/sí/no) | Nota (aprendizaje)
1 | | | □ | □ | □ | □ | |
2 | | | □ | □ | □ | □ | |
3 | | | □ | □ | □ | □ | |
4 | | | □ | □ | □ | □ | |
5 | | | □ | □ | □ | □ | |
6 | | | □ | □ | □ | □ | |
7 | | | □ | □ | □ | □ | |
8 | | | □ | □ | □ | □ | |
9 | | | □ | □ | □ | □ | |
10| | | □ | □ | □ | □ | |
Mini balance (2 líneas): ________________________________________________________
Próximo ajuste (1 cosa): _______________________________________________________
7) “Me siento pesado”: qué hacer (y qué NO)
Aporta valor en cada toque (una idea, un consejo, un ejemplo).
Respeta tiempos (no 5 mensajes el mismo día).
Di cuándo vuelves (“te escribo el jueves y ya no te molesto esta semana”).
NO discutas; sí ofrece opciones (“jueves 18:00 o viernes 10:30”).
Si te piden “mándame info”: responde con 1 página (qué, beneficio, tiempo, prueba, siguiente paso) y pon fecha para comentar.
8) Métricas que te mantienen arriba (10 min/semana)
Intentos → Charlas → Citas → Síes (funnel simple).
Frase ganadora (A/B por semana).
Tiempo a la cita (¿baja?).
Motivos del “no” (precio/tiempo/confianza → prepara 1 respuesta para cada).
Constancia: ¿10/día 4–5 días por semana?
Celebra los intentos (no solo las ventas). Sin intentos, no hay “síes”.
9) Acción de hoy (plan 7 días)
Día 1: Prepara 2 guiones (A y B) y tu hoja de 10 contactos.
Día 2–5: Haz 10/día + seguimiento 3–7–14.
Día 6: Revisa métricas y frase ganadora.
Día 7: Ajusta 1 cosa (sector, horario, frase) y repite.
