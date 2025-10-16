CONSEJOS PARA PYMES Y EMPRESAS

Tony Fábrega, formador de Level UP, nos guia para evitar objeciones y cierre sin presión, con método

Idea clave: Cuando alguien dice “me lo tengo que pensar”, casi siempre es por falta de tiempo, dinero o confianza. Preguntas bien, escuchas y das un siguiente paso claro.

Onda Cero Alicante

Alicante |

Tony Fábrega, formador de Level UP, nos guia para evitar objeciones y cierre sin presión, con método

1) La frase que abre la puerta (sin parecer pesado)

“Para decidir hoy, ¿qué te falta: tiempo, presupuesto o confiar en el resultado?”

La persona elige y tú ya sabes cómo ayudar. Sin discusiones. Sin monólogos.

2) El método en 3 pasos

1. Pregunta amable (la de arriba).

2. Responde solo a eso (tiempo/dinero/confianza).

3. Propón un siguiente paso con fecha.

Cosas que evitamos: discutir y hablar sin parar.

Cerramos sin presión: quitar miedos + marcar el camino.

3) Respuestas tipo según lo que falte

A) Si falta tiempo

Resuelve: horarios flexibles, cita corta, recordatorio.

Guión: “Vale. Te reservo una cita breve de 15 min y te envío un recordatorio. ¿Mañana 12:30 o viernes 18:00?”

B) Si falta dinero

Resuelve: plan de pagos / empezar por lo urgente / ajustar alcance sin romper el objetivo.

Guion: “Ok. Empezamos por lo urgente hoy y programamos lo secundario en 30 días. O, si prefieres, te lo dejo con plan de pagos. ¿Qué te encaja más?”

C) Si falta confianza

Resuelve: prueba corta, fotos antes/después, caso real, visita a obra terminada, vídeos de alumnos.

Guion: “Te hago una demo de 10 minutos y te enseño dos casos iguales (antes/después). Si lo ves claro, pasamos al paso 1. ¿Esta tarde?”

4) Casos reales (copiar/pegar)

1) Psicología — objeción: Dinero

Respuesta: “Te propongo plan de pagos y te explico el nº de sesiones típico para tu caso. ¿Hacemos una primera sesión corta esta semana?”

2) Reformas — objeción: Confianza

Respuesta: “Visitamos una obra terminada y te enseño fotos del proceso (no solo del final). ¿Sábado 11:00?”

3) Veterinaria — objeción: Tiempo

Respuesta: “Te doy horario ampliado y te envío recordatorio. Empezamos con lo básico hoy y revisamos en 10 días.”

4) Idiomas — objeción: Confianza

Respuesta: “Hacemos 10’ de prueba ahora mismo y te paso vídeos de alumnos que empezaron igual. Si te ves, te apunto al grupo del lunes.”

5) Taller — objeción: Dinero

Respuesta: “Hacemos ahora lo rojo (seguridad) y dejamos lo amarillo agendado a 30 días. Así no paras ni te rompo el bolsillo.”

5) Si sigue dudando: criterio y fecha

“Si mañana te envío el plan y resolvemos X, ¿cerramos?”

Luego envía resumen por escrito (4 líneas): problema, propuesta, prueba, fecha.

Plantilla de resumen (WhatsApp/Email)

Gracias por tu tiempo. Me llevo: [problema].

Propuesta: [solución concreta] en [plazo].

Prueba: [demo/fotos/caso].

¿Ok cerrar el [día] a las [hora]? Te reservo hueco.

6) Plantillas rápidas (para imprimir o pegar en el mostrador)

Tarjeta de bolsillo “objeción → respuesta”

PREGUNTA: “Para decidir hoy, ¿qué te falta: tiempo, presupuesto o confiar en el resultado?”

TIEMPO → cita corta + horarios + recordatorio

DINERO → plan de pagos / partir en fases / urgente hoy, resto en 30 días

CONFIANZA → demo 10’ + fotos/casos reales/visita

CIERRE → “¿[día] [hora] o [día] [hora]?”

Checklist de cierre sin presión

[ ] Pregunté “tiempo/dinero/confianza”

[ ] Respondí solo a eso (sin monólogo)

[ ] Propuse un siguiente paso con fecha/hora

[ ] Envié resumen por escrito (4 líneas)

7) Indicadores simples (10 min/semana)

% de conversaciones en las que hiciste la pregunta clave.

Conversión por objeción (tiempo/dinero/confianza).

Nº de cierres con demo/visita (confianza) vs. sin demo.

% de seguimientos enviados en 24 h y tasas de respuesta.

8) Plan 24 horas (acción)

1. Imprime la tarjeta y la checklist.

2. Practica la pregunta clave 3 veces en voz alta.

3. Hoy, en tus ventas, haz la pregunta y calla para escuchar.

4. Envía resumen por escrito en las 24 h.

5. Mañana mide: ¿qué objeción sale más? Prepara 1 prueba extra para ella.

Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, y reserva tu plaza en la conferencia gratuita y presencial en Alicante donde te hablamos de esto y mucho más.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer