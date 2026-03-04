La empresa Vectalia se suma a la reforestaciones de primavera de Alicante Renace

La iniciativa Alicante Renace avanza en su calendario de actuaciones con dos nuevas jornadas de reforestación programadas para el mes de marzo, que combinan colaboración empresarial y participación ciudadana como ejes complementarios del proyecto.

La primera de ellas tendrá lugar el 7 de marzo, con la participación activa de la empresa Vectalia, que se incorpora sobre el terreno a las labores de restauración ecológica. La jornada permitirá materializar el compromiso ambiental de la compañía mediante la plantación de especies autóctonas adaptadas al entorno mediterráneo, siguiendo los criterios técnicos de biodiversidad funcional, mejora edáfica y resiliencia climática que caracterizan el modelo del proyecto. Esta acción se enmarca en la estrategia de sostenibilidad de la empresa, alineando su actividad en el ámbito de la movilidad y los servicios con iniciativas locales de regeneración ambiental.

La segunda cita será el 21 de marzo, en una jornada abierta a toda la ciudadanía. En esta ocasión, Alicante Renace invita a los alicantinos y alicantinas a participar activamente en una experiencia que irá más allá de la plantación simbólica. La convocatoria está concebida como un espacio de sensibilización ambiental y aprendizaje colectivo, donde los asistentes podrán conocer de primera mano los fundamentos científicos del proyecto, la importancia de la restauración basada en procesos ecosistémicos y el papel que desempeña el mantenimiento y el seguimiento técnico en la consolidación de los ecosistemas restaurados.