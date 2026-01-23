La Costa Blanca despliega sus encantos en FITUR para reforzar su liderazgo como destino diverso e innovador

La Costa Blanca participa en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, con una estrategia orientada a consolidar su posicionamiento como destino turístico líder en diversidad, innovación, sostenibilidad y excelencia. Así lo ha explicado en Onda Cero Alicante el director del Patronato Provincial de Turismo, José Mancebo, quien ha detallado la hoja de ruta diseñada para uno de los principales escaparates turísticos a nivel mundial.

Según ha señalado Mancebo, la programación del ente turístico se articula en torno a una completa acción promocional estructurada por bloques temáticos, deporte, cultura, fiestas, gastronomía, ocio, naturaleza y playas, y desarrollada en tres escenarios estratégicos: el recinto ferial de IFEMA, la Plaza de Callao y el espacio Saborea Costa Blanca.

El dispositivo previsto incluye más de 60 presentaciones de 38 municipios de la provincia, 25 showcookings protagonizados por 18 localidades y la participación presencial de una veintena de municipios durante las jornadas dirigidas al público final. A ello se suma una agenda intensa de reuniones profesionales orientadas a generar sinergias, cerrar acuerdos con agentes clave del sector y mostrar la capacidad de la provincia como destino accesible, sostenible e innovador.

Entre las novedades destacadas, José Mancebo ha subrayado el refuerzo de la promoción gastronómica y de los productos con denominación de origen, que se concentrará en el espacio Saborea Costa Blanca, así como la prolongación durante todo el fin de semana de las acciones de street marketing en el cubo audiovisual de la Plaza de Callao. Este elemento, concebido como una herramienta de alto impacto, permitirá proyectar la imagen turística de la provincia mediante grandes pantallas y contenidos dinámicos.

En IFEMA, la Costa Blanca contará con un estand integrado en el espacio de la Comunitat Valenciana, dotado de tecnología audiovisual de gran formato, zonas específicas para reuniones profesionales, puntos de información turística y soportes digitales para la descarga de contenidos. Durante las jornadas abiertas al público, informadores turísticos de municipios de costa e interior difundirán de forma directa la oferta provincial.

La presencia se completará con la participación en áreas especializadas del certamen como FITUR Sports, FITUR LGTB+, FITUR Screen y FITUR Lingua, con el objetivo de diversificar mercados, reforzar la desestacionalización de la demanda y poner en valor la calidad y variedad de los servicios turísticos.

Para José Mancebo, FITUR se consolida como una plataforma clave para proyectar el “músculo turístico” de la provincia de Alicante, favorecer el equilibrio territorial entre municipios y afianzar la Costa Blanca como un destino de referencia internacional por su diversidad y excelencia.