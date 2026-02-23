Alicante acoge este martes una marcha simbólica por el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania

Alicante volverá a mostrar este martes su solidaridad con el pueblo ucraniano cuando se cumplen cuatro años del inicio de la guerra. La asociación Amigos de Ucrania ha convocado una marcha simbólica que partirá a las 17.30 horas desde la Plaza de los Luceros y recorrerá el centro de la ciudad hasta el Ayuntamiento.

El acto consistirá en el despliegue y traslado de una bandera ucraniana de 100 metros de longitud, en una acción pacífica que busca visibilizar que el conflicto continúa y que sus consecuencias siguen afectando gravemente a la población civil. Según organizaciones internacionales, el último año ha estado marcado por un repunte de víctimas civiles y por nuevos ataques a infraestructuras energéticas, una situación que agrava la crisis humanitaria, especialmente en los meses de invierno.

Desde la asociación subrayan que el objetivo es evitar que la guerra se normalice en la agenda informativa y recordar que detrás de las cifras hay personas, familias y niños que siguen viviendo bajo bombardeos, desplazamientos forzosos y cortes prolongados de servicios básicos.

La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía como gesto de solidaridad y defensa de los derechos humanos. Además, con motivo de esta conmemoración, la Plaza de los Luceros se iluminará con los colores de la bandera ucraniana, en un gesto simbólico de apoyo institucional en Alicante.