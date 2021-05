El PSOE vota en contra de que el Teatro Galileo de Madrid pase a llamarse Quique San Francisco

El Teatro del Centro Cultural Galileo de Madrid cambiará su nombre y se llamará 'Quique San Francisco' en homenaje al actor recientemente fallecido y a la trayectoria profesional del artista residente durante décadas en el distrito de Chamberí.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprueba esta nueva denominación del teatro ubicado en la calle Galileo, 39 que fue propuesta por el concejal del distrito, Javier Ramírez, en el Pleno de Chamberí y contó con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox, la abstención de Más Madrid y el voto en contra del PSOE, según ha informado el ayuntamiento en una nota de prensa.

La portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz, ha explicado que el Ayuntamiento quiere reconocer la figura del actor y humorista Enrique San Francisco, nacido en Madrid en 1955 y fallecido el pasado mes de marzo, que estuvo especialmente vinculado al distrito de Chamberí, donde vivió hasta el año 2019.

Enrique San Francisco falleció el pasado mes de marzo a los 65 años tras varias semanas hospitalizado con una neumonía bilateral en el Clínico San Carlos de Madrid. Su estado de salud se había complicado a comienzos de año y el 12 de enero tuvo que anunciar la suspensión de la representación de la función que tenía prevista en Getxo (Vizcaya) en plena gira con el espectáculo de humor "La penúltima".

El actor llevaba años arrastrando problemas de salud, agravados en 2002 cuando sufrió un accidente de moto por el que estuvo más de un año sin poder moverse. Como actor de cine, San Francisco participó en más de 40 películas y en reconocimiento a su trabajo se le concedió el Premio a Mejor Actor otorgado por el Ministerio de Cultura en 1979, y también estuvo nominado en varias ocasiones a los premios Goya y a los premios de la Unión de Actores.

El PSOE rechaza el cambio

El PSOE de Madrid ha sido el único partido que ha votado en contra de la medida, como ya votó en contra de darle la medalla de honor al novelista Andrés Trapiello. El portavoz de los socialistas Pepu Hernández se mostró en Más de uno con Carlos Alsina muy crítico con el "revisionismo" del escritor, algo que dice "nos ha afectado mucho, no solo por la posición de Trapiello sobre la Guerra Civil, sino por lo que está demostrando el Ayuntamiento de Madrid con las medidas sobre las placas de Largo Caballero o el cementerio de La Almudena".

Sin embargo, cuando Alsina le preguntó por las cuestiones por las que su partido no está de acuerdo con la posición de Trapiello, el socialista no ha sabido cómo contestar y admitió que no estaba muy al tanto de las razones de su partido para ponerle pegas a esta distinción: "No sé en qué punto podemos estar de acuerdo o no con Trapiello".