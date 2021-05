Pepu Hernández no sabe por qué el PSOE de Madrid no está de acuerdo con la medalla de Madrid a Trapiello

Este pasado lunes, el PSOE votó a favor de entregar la medalla de honor de la ciudad de Madrid al escritor Andrés Trapiello. Sin embargo, durante su intervención, la portavoz socialista de Cultura, Mar Espinar, cuestionaba esta decisión, asegurando que se no se alegraban de ello, porque "no se pueda premiar el revisionismo de la historia que él representa". Para conocer más a fondo los motivos que justifican estas declaraciones y la posición de los socialistas tras la debacle del partido en las elecciones autonómicas de Madrid, Carlos Alsina entrevista a Pepu Hernández, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital.

Pepu Hernández considera que estas declaraciones de la portavoz de Cultura de su partido no ponen en demérito a Andrés Trapiello, pues la intención de era simplemente "decir que algunas de sus opiniones no las compartimos", pero recalca que la formación sí votó a favor de la medalla. "Votamos a favor, pero quisimos hacer esa excepcionalidad sobre algo que no estamos profundamente de acuerdo", comenta.

"No sé en qué punto podemos estar de acuerdo o no con Trapiello"

El portavoz de los socialistas critica duramente el "revisionismo" del escritor, algo que dice "nos ha afectado mucho, no solo por la posición de Trapiello sobre la Guerra Civil, sino por lo que está demostrando el Ayuntamiento de Madrid con las medidas sobre las placas de Largo Caballero o el cementerio de La Almudena". Sin embargo, al ser preguntado por las cuestiones por las que su partido no está de acuerdo con la posición de Trapiello, el socialista no ha sabido cómo contestar y ha admitido que no estaba muy al tanto de las razones de su partido para ponerle pegas a esta distinción: "No sé en qué punto podemos estar de acuerdo o no con Trapiello".

A pesar de ello, sí ha comentado que estas cuestiones han afectado a que se esté actuando sobre el patrimonio histórico del Ayuntamiento de Madrid, algo que, considera, no se debería hacer: "Para nosotros, revisionismo es que algo que estaba perfectamente aceptado ahora ya no lo está". Además, ha culpado a Ciudadanos y al PP de permitir que tenga lugar este deterioro de la memoria histórica por la influencia de Vox en ambos partidos.

Polarización de la campaña electoral en Madrid

Por otra parte, Pepu Hernández también ha hecho hincapié en los resultados electorales de Madrid, sobre los que asegura que desde su partido son conscientes de que se han obtenido muy malos resultados y que ahora están haciendo un ejercicio de profunda reflexión.

Dice que se ha vivido una campaña donde no se ha podido hablar de los temas que realmente preocupan a los ciudadanos madrileños y que, por este motivo, Ángel Gabilondo no ha podido hacerse un hueco para explicar sus razones en profundidad, algo que les ha perjudicado. Además, señala que las elecciones han estado marcadas el voto de la emoción y las cuestiones anímicas y emotivas y que la razón ha quedado completamente descartada. "Ha sido una campaña atípica, con una cierta polarización, y entre el ruido no se ha podido hablar de los temas fundamentales para un cambio en la Comunidad de Madrid", argumenta.

Debacle de Ciudadanos en Madrid

Asimismo, sobre las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en Más de uno, en las que hablaba de una derechización del Partido Popular por culpa de Vox y a pesar de haber absorbido el voto de Ciudadanos, Pepu considera que la debacle de la formación naranja era algo que ya habían avisado. "La foto de Colón iba a hacerles daño algún día", explica, y añade que nunca ha considerado a Ciudadanos como un partido de centro porque su posición siempre ha sido la derecha, para apoyar al Partido Popular.

Derechización del Partido Popular

En esta línea, critica el deterioro constante de las instituciones que han causado los 26 años de Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Considera que, durante estas elecciones, en un momento determinado, sí estaba en peligro la democracia y que "se estaban dañando los derechos y las libertades de los ciudadanos de Madrid", especialmente por la influencia de Vox en los gobiernos del Partido Popular. "Vox está arrastrando al PP cada vez más a la derecha, pero deben plantearse si quieren este tipo de apoyos, porque un partido que no tiene una representación fuerte en sitios como Cataluña o el País Vasco no puede ser un partido que realmente pueda articular España", señala Pepu.

"Se están dañando los derechos y las libertades de los ciudadanos de Madrid"

Sobre el deterioro de estos derechos, el portavoz socialista ha señalado que desde su formación harán todo lo posible por luchar por los derechos fundamentales de los ciudadanos de Madrid y ha incidido en la necesidad de trabajar por la participación ciudadana, que desde el Ayuntamiento están limitando. "Han sido dañados o se está tratando de dañar los derechos adquiridos. A algunas entidades y asociaciones se las están nombrando com o chiringuitos, cosa que no son, y que son parte fundamental de la vida madrileña y del desarrollo político de Madrid", asegura Hernández.