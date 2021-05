Tertulia: ¿Es legítimo el rechazo del PSOE de Madrid a la medalla de honor para Andrés Trapiello?

Antonio Casado, Paco Marhuenda, Javier Caraballo y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la medalla de honor a Andrés Trapiello y el rechazo del PSOE de Madrid por su "revisionismo histórico". Rubén Amón señala que Trapiello obstaculizó muchas de las iniciativas que conducían a suprimir calles de personajes que no tenían vinculación con el franquismo y que eso le convirtió en una figura incómoda. "Es un intelectual completamente desprovisto de relaciones orgánicas con partidos, quizá por eso molesta", comenta. Por su parte, Antonio Casado señala que Trapiello nos ha enseñado que para entender lo que pasó en la Guerra Civil dice que "hay que leer también a los que la izquierda llama ‘escritores fascistas’" y Javier Caraballo asegura que el PSOE en Madrid se ha convertido en un partido errático, sin personalidad política. "Lo de Trapiello no cuadra con el Partido Socialista porque es un experto al que hace dos años ellos mismos apoyaron", explica, y añade que "si revisar la historia es despejar alguna falsedad de la historia, ¿qué hay de malo?".

Para hablar sobre este tema, Carlos Alsina entrevista al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, que justifica en Más de uno las críticas de su partido a la medalla de honor a Andrés Trapiello por "el revisionismo de la historia que él representa", aunque admite que no conoce las razones por las que su partido no está de acuerdo con la posición del escritor.

Sobre las declaraciones del portavoz socialista, Antonio Casado dice que Pepu es un fichaje sobrevenido, que no tiene en la cabeza la memoria colectiva de este partido, mientras que Paco Marhuenda señala que, por muy bien que pueda caer Pepu, no ha trabajado bien en su puesto como líder de la formación. Además, admite que "vivimos malos tiempos donde un escritor como Trapiello, que tiene grandes conocimientos sobre la materia, es objeto de un apaleamiento público por las opiniones que ha expresado" y comenta que es impresionante que en España se siga haciendo política con la Guerra Civil, el franquismo y la Segunda República.

Además, Carlos Alsina también charla con Teresa Rodríguez, líder andaluza de Anticapitalistas, que fue expulsada del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, junto a otros ocho diputados, tras ser declarada tránsfuga. Ahora el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite su recurso y podría ordenar la readmisión de los expulsados en sus puestos.

Por otra parte, debaten también sobre las restricciones que afectan a los derechos fundamentales y la judicialización de la política. Sobre esto, Javier Caraballo coincide con las explicaciones del Gobierno cuando se declaró el último estado de alarma, que decían que había medidas que se podía tomar sin el estado de alarma y otras no se pueden adoptar. Antonio Casado considera que es un disparate que se haya llegado a esto porque el Gobierno no se fíe de sus alianzas parlamentarias y asegura que cuando un asunto de salud pública depende de los jueces es que algo está fallando. "Si la situación se complica y la vacuna se retrasa, los ciudadanos van a apuntar a Sánchez", alega. Asimismo, Paco Marhuenda señala que no le corresponde el papel de homogeneización al Tribunal Supremo se ha de exigir al Gobierno es que elabore una norma que clarifique cuál es la situación. Rubén Amón explica que resulta inverosímil que el Gobierno pida sensibilidad a los jueces del Supremo para que sean condescendientes con una observación prevaricadora de la Constitución.