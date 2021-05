El ministro de Cultura desautoriza al PSOE de Madrid y defiende a Trapiello

El pasado martes, Carlos Alsina entrevistó a Pepu Hernández, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, con motivo del rechazo de los socialistas madrileños a la medalla de honor de la ciudad de Madrid al escritor Andrés Trapiello. Durante su paso por Más de uno, Pepu Hernández justificó las críticas de su partido a Trapiello por "el revisionismo de la historia que él representa", aunque admitió no conocer las razones por las que su partido no está de acuerdo con la posición del escritor.

En relación a esta polémica, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, se muestra en contra de la posición de sus compañeros de partido respecto a Andrés Trapiello: "No me parece un revisionista". Rodríguez Uribes defiende que "no debemos hacer juicios políticos sobre la cultura y la literatura".

Además, el ministro se desmarca de la postura del PSOE de Madrid e insiste en que "los autores y escritores son de todos" y, por ello "debemos hacer un esfuerzo por protegerles y ponerles en valor".

Vuelta del público a los estadios

El ministro de Cultura y Deporte José Manuel Rodríguez Uribes confirmó ayer tras el Consejo Interterritorial de Salud que el público volverá a los estadios en las dos últimas jornadas de la Liga y la ACB de baloncesto de cara al 'playoff'. El regreso del público se permitirá en aquellas comunidades autónomas cuya incidencia acumulada en los últimos 14 días esté por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, no se podrá superar el 30% de aforo de los estadios y siempre con un límite de 5000 personas. Además, los asistentes deberán cumplir con todos los protocolos y medidas de seguridad.

Rodríguez Uribes considera que esta decisión, tomada tras su reunión con el presidente de la Liga Javier Tebas, tiene un gran valor simbólico y pedagógico. El hecho de que haya público en los estadios puede ser un incentivo para que mejoren los datos epidemiológicos en aquellos territorios que están peor.

"Este era el momento porque vemos un horizonte optimista"

Fernando Simón advertía hace unos días de que la pandemia, aunque está estabilizada, no ha acabado e insistía en que la población no debe relajar las medidas de seguridad. Rodríguez Uribes reconoce que al principio tenía sus dudas sobre la vuelta del público, pero considera que éste era el momento de hacerlo puesto que "vemos el horizonte más optimista con la vacunación".

Para los aficionados al fútbol y baloncesto, igual que para la población general, la vuelta del público a los estadios es "un mensaje que necesita la sociedad y ayuda a ser conscientes de que las cosas van mejorando".

El primer paso de cara a la próxima temporada

Rodríguez Uribes acordó junto con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el protocolo sanitario que se debía seguir para garantizar una vuelta segura a los estadios. Por el momento, los territorios deben cumplir los requisitos acordados para que se puedan celebrar en ellos partidos con público asistente. Sin embargo, el ministro de Cultura considera la posibilidad de que estas medidas se puedan ampliar en la última jornada de la Liga.

Esto supone el primer paso de cara a la próxima temporada, que comenzará en agosto, mes en el que Rodríguez Uribes tiene la esperanza de que la situación epidemiológica sea mucho mejor y el público pueda regresar de una forma más habitual a los estadios de fútbol y canchas de baloncesto.

Lo importante, sostiene Rodríguez Uribes, es "no dar pasos atrás y tomar decisiones firmes". En este sentido, los clubes de la Liga son los primeros comprometidos en que todo vaya bien y el ministro confía en que se cumplan todos los protocolos y los clubes ayuden a que en la última jornada de liga no se celebren grandes concentraciones de aficionados.