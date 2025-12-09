ENTRE COLONIA JARDÍN Y AVIACIÓN ESPAÑOLA

El proyecto urbanístico de Campamento tendrá una nueva estación en la Línea 10 de Metro

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que el Gobierno regional iniciará mañana los trámites para construir una nueva estación de Metro en superficie de la Línea 10 (Puerta del Sur-Hospital Infanta Sofía) para dar servicio al desarrollo urbanístico que nazca en la Operación Campamento.

Patxi Linaza

Madrid |

De esta forma, el Consejo de Gobierno aprobará mañana el contrato para la redacción del proyecto, con un plazo de ejecución de 24 meses, destinado a mejorar la movilidad de los futuros residentes de esta zona del suroeste madrileño, que incluirá 10.700 nuevas viviendas y 150.000 metros cuadrados de superficie comercial y de oficinas. La L10 incorporará así una nueva parada en superficie, situada entre las de Colonia Jardín y Aviación Española, elevando a 32 el número total de estaciones de la línea. En la actualidad, cerca de 340.000 usuarios la utilizan diariamente, una cifra que crecerá de forma significativa cuando concluyan las actuaciones planteadas.

MONTAJE DE MAYRIT

Isabel Díaz Ayuso, ha asistido al inicio del montaje de la tuneladora Mayrit, fabricada durante 20 meses en la ciudad alemana de Schwana y que a partir de marzo trabajará en la perforación del subsuelo para ampliar la Línea 11 de Metro. Hasta el momento ya se ha ejecutado el 43% de la obra de cinco estaciones de esta línea, dos de ellas nuevas (Comillas y Madrid Río) y tres de enlace (Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal). Cada componente de Mayrit se ha producido específicamente para adaptarse a las condiciones geotécnicas y geológicas del terreno, compuesto por peñuelas, toscos y arcillas negras.

El ensamblaje de esta máquina de última generación se está llevando a cabo a 27 metros de profundidad, punto donde se ubicarán las futuras vías de la prolongación de la L11. Mayrit comenzará en marzo a excavar los 5.593 metros que separan la estación de Comillas de Conde de Casal, avanzando a un ritmo de 15 diarios, frente a los 10 mensuales que alcanza el método tradicional de pico y pala. Trabajará las 24 horas los siete días a la semana, operando en turnos continuos para maximizar la velocidad. Solo se detendrá para reemplazar las piezas desgastadas, aproximadamente cada 1.000 metros.

