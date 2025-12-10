SUCESOS

La Policía desarticula una red que estafó más de 70.000 euros usando “mulas” financieras

Hay 11 personas detenidas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental.

Elena Bueno

Madrid |

La organización captaba a sus cómplices a través de las redes sociales, personas que quisieran conseguir dinero de forma rápida y sencilla. Estas “mulas” falsificaban sus nóminas para aparentar solvencia económica y así conseguían abrir nuevas cuentas bancarias y obtener tarjetas de crédito, que pasaban directamente a manos de los estafadores para realizar compras y apuestas, gastando el dinero “de forma incontrolada e impulsiva”.

La Policía Nacional inició la investigación en octubre del año pasado a raíz de la denuncia de una entidad bancaria que había sufrido un perjuicio económico de casi 75.000 euros; además de otros 7.000 euros que estaban pendientes de concesión de crédito, según ha informado en un comunicado.

El pasado 7 de noviembre, la Policía hizo tres entradas y registros en Puente de Vallecas, durante los que intervino numerosos teléfonos móviles, relojes, tarjetas bancarias, un arma de fuego, sustancias estupefacientes y más de 3.000 euros en efectivo.

Hay 11 personas detenidas, entre ellas los presuntos cabecillas. Están acusados de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental. Todos han sido puestos a disposición judicial.

