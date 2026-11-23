La Comunidad de Madrid habilitará un museo subterráneo en la futura estación de Metro de Madrid Río, donde los viajeros podrán conocer parte de la historia del antiguo Real Canal del Manzanares. El espacio expositivo estará situado en el entorno del Paseo de las Yeserías y permitirá contemplar los restos del antiguo embarcadero, descubiertos durante las excavaciones arqueológicas realizadas con motivo de las obras de ampliación de la Línea 11.

El hallazgo corresponde a uno de los tramos mejor conservados de este canal del siglo XVIII, promovido por el rey Carlos III con el objetivo de crear una vía navegable que conectara Madrid con el río Tajo. Por sus aguas circulaban barcazas arrastradas por animales desde la orilla. Aunque el proyecto inicial aspiraba a establecer una conexión fluvial entre Madrid y Lisboa, el canal terminó desempeñando durante décadas un papel importante en el abastecimiento y la actividad industrial del sur de la región.

Los restos originales del embarcadero, protagonistas del museo

El tramo localizado tiene aproximadamente nueve metros de ancho y conserva los muros de contención y los entramados de madera que sostenían el cauce. Una vez finalizados los trabajos de limpieza y consolidación, los restos del embarcadero se instalarán en el mismo emplazamiento en el que han permanecido enterrados durante más de un siglo.

Junto a esta estructura histórica, el museo contará con una vitrina en la que se expondrá una selección de objetos recuperados durante las excavaciones. Entre las piezas más destacadas figuran un ancla original de barcaza y un cuerno de buey, además de una mandíbula y varias vértebras de caballo y una brida de cuero conservada en el sedimento.

Estos elementos permitirán explicar cómo se realizaban las labores de remolque de las embarcaciones desde la orilla. La colección incluirá también un plato de loza, jarras utilizadas para transportar agua o vino y restos óseos de un perro.

Otro de los objetos recuperados es un azulejo de cuerda seca, especialmente relevante porque documenta la ocupación de este entorno antes de que se construyera el canal.

El museo estará integrado dentro de la estación

La exposición se integrará en la red de espacios museísticos de Metro de Madrid y su diseño se adaptará a la arquitectura de la futura estación. Según ha informado el Gobierno regional, el proyecto seguirá criterios de accesibilidad universal y rigor científico.

Recreación del futuro museo | Comunidad de Madrid

De esta manera, la ampliación de la Línea 11 no solo permitirá mejorar las conexiones del transporte público en la capital, sino que también servirá para recuperar y acercar a los ciudadanos una parte del patrimonio histórico de Madrid que había permanecido oculta durante más de cien años.