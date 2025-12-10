Madrid incorpora 101 nuevos técnicos a Samur-Protección Civil

Hasta 101 técnicos de emergencias (TATS), "ángeles de la guardia que visten de amarillo", ha destacado el alcalde Almeida, forman parte ya de la familia del Samur-Protección Civil después de superar la preceptiva oposición.

De estos 101 nuevos técnicos, 95 trabajarán en las unidades asistenciales del Departamento de Operaciones, cinco reforzarán su Central de Comunicaciones y, uno irá a la Unidad de Infraestructuras. Todos desarrollarán un papel clave en el servicio de emergencias extrahospitalarias del Ayuntamiento.

El alcalde, durante su intervención, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento para seguir dotándoles de los mejores medios y ha recordado que desde 2019, se ha aumentado un 61% su presupuesto, se han construido 10 nuevas bases, la última en Moratalaz, se esta renovando la base central en Casa de Campo y se ha incrementado la plantilla un 27%, hasta los 910 profesionales.

Además, los procesos de oposición actualmente abiertos ofrecen 102 nuevas plazas. El objetivo, sin embargo, ha añadido, es "el plan 10.000" de número de efectivos de seguridad y emergencias y se está "en condiciones de poder cumplirlo"

El Samur llevó a cabo el año pasado 164.000 actuaciones, casi 450 cada día), con una atención inmediata de 9 minutos y 19 segundos como tiempo medio de respuesta, aún menos en casos de paradas cardíacas. Además es el segundo servicio municipal mejor valorado por los vecinos, un 9,52 sobre 10.