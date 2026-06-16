Madrid estrena MADRING y se prepara para el regreso histórico de la Fórmula 1: “Será el mejor circuito del mundo”

Madrid ha dado un paso decisivo en su regreso al calendario mundial de la Fórmula 1 con la presentación oficial de MADRING, el circuito que albergará el Gran Premio de España a partir de septiembre de 2026. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este lunes las instalaciones una vez finalizada su construcción y ha asegurado que el nuevo trazado está llamado a convertirse en el “mejor circuito del mundo”.

Durante el acto, la presidenta destacó la capacidad de la región para afrontar retos de gran magnitud y defendió que “apostar por Madrid es hacerlo por un lugar seguro y abierto”. Además, subrayó que las obras se han completado dentro de los plazos previstos, lo que permitirá a la capital española recuperar una de las competiciones deportivas más seguidas del planeta.

Un trazado diseñado para convertirse en un icono mundial

MADRING combina tramos de vía pública con zonas permanentes de nueva construcción en el entorno de IFEMA Madrid. El circuito cuenta con una longitud total de 5,4 kilómetros y 22 curvas, características que lo sitúan entre los recorridos más exigentes y espectaculares del campeonato.

Uno de sus elementos más distintivos será La Monumental, una curva peraltada de 550 metros de longitud con una inclinación de hasta el 25%, que se convertirá en la más larga de todo el Mundial de Fórmula 1. Sus diseñadores han apostado por un concepto que combina velocidad, espectáculo y seguridad, con el objetivo de convertir el trazado madrileño en una referencia para pilotos y aficionados.

La primera piedra del proyecto se colocó en abril de 2025 con el objetivo de llegar a tiempo a la cita del 11 al 13 de septiembre de 2026, fechas en las que se celebrará el Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026.

Impacto económico y creación de empleo

Más allá del atractivo deportivo, las instituciones destacan el importante retorno económico que generará la llegada de la Fórmula 1. Según las estimaciones presentadas durante el acto, el Gran Premio contribuirá a la creación de 8.200 empleos directos e indirectos y generará una inversión cercana a 450 millones de euros anuales para la economía madrileña.

Díaz Ayuso recordó que la Fórmula 1 es uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo, con más de 800 millones de aficionados y una audiencia televisiva acumulada superior a los 1.500 millones de espectadores por temporada.

Madrid se reivindica como sede de grandes eventos

La presidenta madrileña aprovechó la presentación para destacar la experiencia de la región en la organización de acontecimientos multitudinarios. Como ejemplo, citó la reciente visita del Papa León XIV, que, según señaló, evidenció la capacidad de Madrid para garantizar “seguridad, orden, limpieza y belleza” en eventos de gran escala.

Con MADRING ya concluido y la cuenta atrás en marcha para septiembre de 2026, Madrid inicia una nueva etapa en su historia deportiva con la ambición de situarse en el centro del automovilismo mundial.