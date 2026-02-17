El gobierno regional presenta el Plan Estratégico de Salud Digital 2026-28

Busca aprovechar la Comunidad de Madrid ser líder institucional en el sector, el ecosistema tecnológico y una infraestructura avanzada que posiciona a la región como "nodo digital". El Plan se articula en 80 medidas que quieren garantizar una Sanidad Pública de alta calidad y equidad. Se trata de dar continuidad al proceso de transformación que ya está en marcha en el SERMAS. El proyecto, elaborado por las Consejerías de Digitalización y Sanidad, plantea nueve objetivos, entre los que destacan potenciar la accesibilidad y la mejora de experiencia del paciente; facilitar el trabajo de los profesionales; trabajar en la innovación y la investigación; proveer a los centros de tecnologías e infraestructuras de vanguardia, y garantizar una asistencia integrada. También posicionar el dato de salud como un activo estratégico, teniendo en cuenta que se gestionan más de 700 aplicaciones y 460 servicios; promover la telemedicina, facilitar la adopción de herramientas digitales para sanitarios y pacientes, además de fortalecer la seguridad y continuidad de los servicios críticos ante cualquier incidente.

El Plan despliega 80 iniciativas, siendo algunas de las más destacadas la Historia Clínica Única Unificada con acceso en tiempo real a la información en todos los niveles asistenciales, y que ya integra 1.500 millones de registro; el uso de modelos predictivos basados en tecnología inteligente para la ayuda en la evaluación y seguimiento de patologías, y la instalación en toda la red asistencial de sistemas centralizados de imágenes diagnósticas en varias especialidades.

TARJETA SANITARIA VIRTUAL

La Tarjeta Sanitaria Virtual cuenta con más de 3 millones y medio de usuarios registrados y superó los 58 millones de accesos en 2025, y a ella se van a incorporar nuevos programas digitales de los cribados de colon y cérvix, evolucionando como "superapp" de salud con nuevas funcionalidades, seguimiento remoto y notificaciones inteligentes. Por su parte, el Portal del Paciente, nuevo canal digital web unificado, complementará a la TSV permitiendo al ciudadano acceder a su información clínica personal y a las mismas funcionalidades que a través de la Tarjeta desde cualquier dispositivo o navegador. Y el programa "Personaliz@" será una plataforma inteligente de monitorización con tecnología Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial para el seguimiento de las enfermedades crónicas y de los pacientes que se recuperan en sus domicilios.

También, una aplicación ayudará a los sanitarios a acceder de forma ágil y segura a su información laboral, creando un Centro Demostrador de Ciberseguridad en Salud, destinado a sensibilizar, educar y concienciar a profesionales y empresas sobre los riesgos del entorno digital en el sector de la salud. Además, se trabajará en el desarrollo de soluciones que hagan posible la consulta de datos a nivel nacional y europeo, creando espacios de datos para investigación y colaboración del SERMAS con otros servicios regionales e internacionales, y se ampliará la capacidad de la nube.