El gobierno regional presenta el Plan Estratégico de Salud Digital 2026-28

La presidenta madrileña ha presentado el Plan Estratégico de Salud Digital que contará con una inversión de 336 millones de euros los próximos tres años. Nace para poner la digitalización al servicio del bienestar de los ciudadanos y para fortalecer el sistema sanitario con una respuesta estructurada a los retos de la sanidad.

Busca aprovechar la Comunidad de Madrid ser líder institucional en el sector, el ecosistema tecnológico y una infraestructura avanzada que posiciona a la región como "nodo digital". El Plan se articula en 80 medidas que quieren garantizar una Sanidad Pública de alta calidad y equidad. Se trata de dar continuidad al proceso de transformación que ya está en marcha en el SERMAS. El proyecto, elaborado por las Consejerías de Digitalización y Sanidad, plantea nueve objetivos, entre los que destacan potenciar la accesibilidad y la mejora de experiencia del paciente; facilitar el trabajo de los profesionales; trabajar en la innovación y la investigación; proveer a los centros de tecnologías e infraestructuras de vanguardia, y garantizar una asistencia integrada. También posicionar el dato de salud como un activo estratégico, teniendo en cuenta que se gestionan más de 700 aplicaciones y 460 servicios; promover la telemedicina, facilitar la adopción de herramientas digitales para sanitarios y pacientes, además de fortalecer la seguridad y continuidad de los servicios críticos ante cualquier incidente.

El Plan despliega 80 iniciativas, siendo algunas de las más destacadas la Historia Clínica Única Unificada con acceso en tiempo real a la información en todos los niveles asistenciales, y que ya integra 1.500 millones de registro; el uso de modelos predictivos basados en tecnología inteligente para la ayuda en la evaluación y seguimiento de patologías, y la instalación en toda la red asistencial de sistemas centralizados de imágenes diagnósticas en varias especialidades.

TARJETA SANITARIA VIRTUAL

La Tarjeta Sanitaria Virtual cuenta con más de 3 millones y medio de usuarios registrados y superó los 58 millones de accesos en 2025, y a ella se van a incorporar nuevos programas digitales de los cribados de colon y cérvix, evolucionando como "superapp" de salud con nuevas funcionalidades, seguimiento remoto y notificaciones inteligentes. Por su parte, el Portal del Paciente, nuevo canal digital web unificado, complementará a la TSV permitiendo al ciudadano acceder a su información clínica personal y a las mismas funcionalidades que a través de la Tarjeta desde cualquier dispositivo o navegador. Y el programa "Personaliz@" será una plataforma inteligente de monitorización con tecnología Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial para el seguimiento de las enfermedades crónicas y de los pacientes que se recuperan en sus domicilios.

También, una aplicación ayudará a los sanitarios a acceder de forma ágil y segura a su información laboral, creando un Centro Demostrador de Ciberseguridad en Salud, destinado a sensibilizar, educar y concienciar a profesionales y empresas sobre los riesgos del entorno digital en el sector de la salud. Además, se trabajará en el desarrollo de soluciones que hagan posible la consulta de datos a nivel nacional y europeo, creando espacios de datos para investigación y colaboración del SERMAS con otros servicios regionales e internacionales, y se ampliará la capacidad de la nube.

