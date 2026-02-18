La Puerta del Sol asume que la Lesuc "no saldrá adelante" tal y como está ahora redactada pero prioriza su modelo de financiación plurianual

Ha sido el consejero portavoz en la Puerta del Sol el que ha reiterado en varias ocasiones, a preguntas de los periodistas, que "trabajar en una nueva ley no está descartado", aunque la prioridad del Gobierno de Díaz Ayuso es el diseño de un nuevo modelo de financiación para las universidades públicas. El texto de la LESUC apenas ha pasado en su tramitación de un borrador dado el rechazo de rectores y resto de la comunidad universitaria.

Esta decisión se enmarca tras el cese del consejero de Educación, Emilio Viciana, que hasta el momento no había podido sacar adelante el texto. Ahora, en palabras del portavoz Miguel Ángel García Martín tendrá que ser la nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, la que aborde "aquellas reformas normativas, entre ellas una ley de universidades, que puedan ser adecuadas", pero con la "prioridad" de acordar un nuevo modelo de financiación con los rectores de las universidades públicas, sin que sea necesariamente articulado por ley. "Esperamos que ese modelo, no en mucho tiempo, pueda estar conformado y aprobado con la conformidad de todas y cada una de las seis universidades públicas".

Además de la salida de Viciana, de 3 diputados de la Asamblea del grupo popular, el Consejo de Gobierno ha aprobado los ceses del director general de Universidades, Nicolás Javier Casas; y de la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera. Algo que ha venido acompañado de la dimisión también de uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Antonio Castillo Algarra, todos ellos próximos al exconsejero.