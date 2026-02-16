La Comunidad de Madrid reconoce a las Enseñanzas Artísticas y anuncia nuevas inversiones

La presidenta ha subrayado los 11.500 alumnos y casi 1.400 profesores que este curso reciben e imparten formación en especialidades y disciplinas de la música y artes escénicas y plásticas y diseño, y ha recordado que el Consejo de Gobierno de la semana pasada aprobó la incorporación del flamenco a estas enseñanzas de Grado en Música y declarado Bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial. Díaz Ayuso ha recordado que el Ejecutivo autonómico ya trabaja en el diseño de la nueva sede del Conservatorio Superior María de Ávila, con 16 aulas de danza y 5 de teoría, así como un teatro con foso de orquesta, ambos en el barrio de Las Tablas, mientras que en el distrito de Latina se levantará un auditorio con dos salas de ensayo.

Todos los centros galardonados ofrecen itinerarios formativos llenos de creatividad y salidas laborales, con especialidades que se agrupan en cuatro categorías como las Enseñanzas Elementales de Música y Danza, orientadas a alumnos desde los 8 años. Los estudiantes que cursan la especialidad de Música deben superar una prueba en la que se valoran sus aptitudes y capacidad auditiva y vocal, mientras que los de Danza tienen que demostrar sus condiciones físicas, expresivas y sentido musical. Al terminar estos estudios consiguen un título propio de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza se desarrollan durante seis cursos, otorgan un título con validez en toda España y para acceder a ellas también hay que superar una prueba específica. Y a los Estudios Profesionales de Artes Plásticas y Diseño se puede llegar por distintos itinerarios en función de si el aspirante cumple requisitos académicos, realiza una prueba de acceso o puede acreditar experiencia laboral en alguno de los 34 ciclos formativos que se imparten en la región.

Por último, las Artísticas Superiores son equivalentes a un título universitario, y para optar hay que tener un título académico –Bachillerato, Técnico Superior, Universitario– y superar una prueba de acceso específica para cada una de las seis enseñanzas que se imparten: Música, Canto, Arte Dramático, Danza, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Diseño.