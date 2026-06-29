Díaz Ayuso alerta contra la intención de Sánchez de alterar el censo electoral: “no hay Ley de Nietos que oculte que España necesita reiniciarse”

Isabel Díaz Ayuso ha remarcado con esta disposición denominada Ley de Nietos, y recogida en la de Memoria Democrática, que la tercera provincia en número de votos en las próximas elecciones "será Argentina" y ha afirmado que multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas "para jugar con las reglas de juego y el reparto de escaños es ilegal" y obedece "a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral": el Ejecutivo central "no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de voto, según donde le faltan los votos necesarios para obtener el siguiente escaño. Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal", ha alertado.

FINAL DE ETAPA DE SÁNCHEZ

Ante este foro empresarial, la presidenta ha repasado el momento político del país para mantener que "dirigir es asumir que, cuando llega el final de una etapa, antes de convertirte en un elemento tóxico y detestado has de saber que esto ha llegado a ese momento. Cuando ya no tienes buenas ideas, buenos propósitos, nada ilusionante que proponer, cuando estás preso de tu propia caricatura y de tu ego solo te queda dimitir y dejar paso a alguien mejor que tú. Todo proyecto tiene un principio y un final". También ha pedido a la ciudadanía "hacer muchas cosas": poner "pie en pared con un proyecto y decir no a todo aquello que sepamos que destroza, que erosiona y que degrada".