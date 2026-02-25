La Comunidad de Madrid solicitará la ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y acuerda celebrar en 2026 el Año del Medio Ambiente

Doble propósito de Díaz Ayuso al celebrar este "Consejo viajero" de manera extraordinaria en el Centro de Visitantes de Peñalara, ubicado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en Rascafría. Por un lado, solicitar incorporar al Parque 1.601 hectáreas en la vertiente madrileña mediante la inclusión de terrenos de la finca Término de El Paular y del monte Cabeza de Hierro, así como los perímetros de Lozoya y de Aguirre. El Parque Nacional, el quinto más grande de España, abarca actualmente 34 municipios: 15 en la Comunidad de Madrid y 19 en Castilla y León.

De aprobarse la nueva delimitación, su superficie total se incrementaría un 4,71%, hasta alcanzar las 33.960 hectáreas, mientras que en el ámbito regional el aumento sería cercano al 7,4%, sobre las 21.714 hectáreas actuales. Esta ampliación contribuirá a reforzar la diversidad y riqueza de sus ecosistemas, además de favorecer una mejor distribución del tránsito de visitantes, que supera los 2,5 millones de personas al año. Los ciudadanos podrán disfrutar aún más de un entorno natural único, de alto valor ambiental, que alberga un humedal de importancia internacional reconocido en el Convenio Ramsar, así como más de 1.000 especies vegetales, 114 consideradas de interés, 83 endémicas de la Península Ibérica, 43 árboles singulares y una amplia representación de fauna vertebrada.

2026 AÑO DEL MEDIO AMBIENTE

La presidenta Díaz Ayuso ha subrayado que las políticas del Gobierno regional han ido siempre “en una misma dirección”, pensando en la recuperación de la flora y la fauna autóctona, actuar en la calidad del aire, recuperando humedales donde antes había canteras y cementeras y reduciendo el riesgo de incendios forestales. Aprovechando esta ocasión especial para poner en valor el buen estado de conservación de los ecosistemas madrileños y la convivencia equilibrada entre la población y una flora y fauna cada vez más abundantes y mejor preservadas. La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con más del 49% de su superficie amparada por distintas figuras legales de protección y con enclaves de gran valor ecológico, como el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y los parques regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, del Sureste y del Curso Medio del Río Guadarrama, además de numerosos espacios periurbanos.

En el marco del Año del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid se presentará el Plan de Impulso al Sector Forestal (Madrid Forestal), una iniciativa dotada con una inversión de 160 millones de euros destinada a la mejora y conservación del arbolado y la vegetación, así como a la prevención de incendios. Esta actuación contempla 44 medidas que se desarrollarán durante el periodo

2026/30.