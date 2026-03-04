La Comunidad de Madrid exige al ministro Puente medidas urgentes ante las 323 incidencias registradas en Cercanías en 2026

Las principales averías se han registrado en las instalaciones, con 119 casos, y en el material móvil, con 62, lo que para el Gobierno regional evidencia la necesidad de reforzar de manera inmediata las inversiones en mantenimiento, modernización y renovación de la red ferroviaria. Por líneas, las más afectadas en lo que va de año han sido la C4, con 77 incidencias; la C3, con 74, y la C5, con 54, concentrando buena parte de los fallos de servicio que impactan directamente en la movilidad diaria de 650.000 madrileños.

El consejero Presidencia, Miguel Ángel García, ha instado nuevamente al Ministerio de Transportes y Movilidad a adoptar medidas urgentes que reviertan esta situación y garanticen un servicio seguro, fiable y de calidad. En este sentido, ha recordado la necesidad de ejecutar las inversiones previstas en el Plan de Cercanías 2018/25, cuya dotación alcanzaba los 5.000 millones de euros: "hoy que el ministro Puente se ha hecho una foto en una rueda de prensa sin preguntas, no me resisto a decirle que menos postureo y más invertir en las vías que están en un estado deplorable en nuestra región". Posteriormente ha reconocido Martín que "no existe diálogo con el Ministerio; y todo este plan presentado será papel mojado mientras no veamos inversiones".

PLAN DEL MINISTERIO

Horas antes, el ministro de Transportes ha anunciado una "inversión histórica" de 1.350 millones de euros para la renovación y modernización completa de la línea C-5 de la red de Cercanías de Madrid, que conecta Móstoles y Humanes, unos trabajos que se prolongarán previsiblemente hasta 2031 y que conllevarán cortes en el servicio durante los meses de verano de 2027 y 2028, una vez finalizadas ya las obras de soterramiento de la A-5. El plan para modernizar la que es la línea más usada de Cercanías de Madrid beneficiará a más de 100 millones de viajeros anuales y facilitará la movilidad en la zona sur de la capital, aumentado la capacidad de la línea en un 60% con esta actuación.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Para llevar a cabo estas actuaciones, con horizonte en 2031, Adif invertirá 650 millones de euros en 28 actuaciones en las infraestructuras, algunas de ellas ya puestas en marcha, a los que se sumarán otros 700 millones de euros por parte de Renfe, entre ellas los talleres de Móstoles y Humanes, que albergarán los nuevos trenes de alta capacidad que funcionarán en la renovada línea. Las obras obligarán a acometer varios cortes en el servicio, fundamentalmente durante los meses de verano para evitar las molestias a los ciudadanos, una vez que finalicen las obras de soterramiento de la A-5: entre Atocha y Cuatro Vientos en el verano de 2027, siempre y cuando se cumplan los plazos previstos por el consistorio madrileño para la finalización del soterramiento de la A-5, prevista para enero de ese año. Y a ello se sumarán otros cuatro meses de servicio interrumpido en la C-5 en el segundo semestre de 2028 en otros soterrados de la vía.