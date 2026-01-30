Ayuso subraya en el Día de Recuerdo del Holocausto que “Madrid no va a contribuir al suicidio de la civilización y el proyecto europeo”

La presidenta ha subrayado que la historia de España no puede entenderse “sin la cultura judía”, y ha resaltado la importancia de sus aportaciones culturales, sociales, científicas, políticas y religiosas. A su juicio, para recordar lo sucedido hace 81 años en Auschwitz “no hace falta ser judío o israelí”, sino “amar la vida, la libertad y la verdad”. “Lo hacemos también por los que están por venir, por las nuevas generaciones y aquellos a los que arrebataron su vida, contra la intolerancia, el totalitarismo y por nuestro futuro en común y en libertad”, ha añadido.

Para Díaz Ayuso, rememorar el Holocausto implica decirle al mundo “que el recuerdo no es un ejercicio nostálgico y que la libertad y la vida son los dos bienes más preciados que tiene el hombre”, además de que “olvidar es condenarse a estar perdido, el camino a la esclavitud, al sometimiento a manos del fanatismo y a repetir los horrores del hombre”. “Nada ni nadie puede estar por encima de la ley, cada vida es sagrada y, solo en el respeto a la pluralidad, la convivencia puede darse como tal”, ha enfatizado.

DÍA DE RECUERDO DEL HOLOCAUSTO EN LA ASAMBLEA DE MADRID

La Cámara madrileña ha vuelto a honrar a las víctimas del Holocausto judío con un emotivo acto en el que se recuerda su memoria, una cita que se celebra en la Cámara madrileña desde el año 2000 y que forma parte del «Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad». La ceremonia ha estado dirigida por el politólogo e historiador José Antonio Lisbona y ha contado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Bengio y de la encargada de Negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich. Asimismo, también han acudido los embajadores de Polonia, Austria y Ucrania, además de representantes de las embajadas de Alemania, Israel, Francia, Rumanía y Bosnia y Herzegovina.

Además, han estado presentes consejeros del Gobierno regional, diputados del Parlamento madrileño, portavoces de los Grupos, alcaldes de localidades de la Comunidad de Madrid y representantes de numerosas instituciones. En el transcurso el acto, se ha celebrado el tradicional encendido de velas, a cargo de alumnos del Centro de Estudios Ibn Gabirol-Colegio Estrella Toledano, de Alcobendas; se ha realizado una lectura por parte de los escolares, la bendición del rabino Moisés Chicurel y se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del nazismo. Asimismo, los asistentes han podido escuchar el testimonio en primera persona de Denise Papo, superviviente del Holocausto.