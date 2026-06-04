Ayuso defiende el respeto de la verdad y las tradiciones “se tenga o no se tenga fe” frente a un “comunismo que se mete hasta en nuestras almas”

Agrio cara a cara en la sesión de control de la Asamblea de Madrid. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado que la izquierda está "más cerca" de los "valores cristianos" que la propia presidenta Díaz Ayuso a quien afea si "¿es cristiano boicotear la regularización de migrantes? ¿Es cristiano callar ante los crímenes de guerra de Israel y el asesinato de 160 niñas? ¿Es cristiano dejar que echen a las familias de sus casas los fondos buitre y que suben los precios por las nubes?". Ésta ha ironizado llamando a esta formación "capillita", ya que cree que se está acercando" tanto al Pontífice que acabarán acudiendo "a la Vigilia con los jóvenes" o a alguno de los otros eventos. También ha reprochado haberse negado a acudir "a todo funeral de Estado con tal de no hacer caso a la región católica que tanto odio profesan".

Díaz Ayuso ha defendido su trabajo basado en "respetar la verdad, las tradiciones" porque "se tenga o no se tenga fe, España es "herencia cultural, Occidente, libertad, igualdad, Estado de Derecho" y "cada vida importa". Y afea a la bancada de la izquierda que "sólo falta que se metan en nuestras camas, en nuestras vidas, como saben hacer ustedes".

La presidenta asegura esperar "con muchísima ilusión" a León XIV y ha recordado que colegios, institutos y polideportivos van a acoger a personas que van a visitar durante estos días, las facilidades para el pago del transporte, la ampliación de horario del servicio de Metro y el refuerzo de emergencias, servicios sanitarios y programación cultural gratuita para los jóvenes con descuentos.