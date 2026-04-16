ASAMBLEA DE MADRID

Ayuso acusa a VOX de tratar a los inmigrantes como "escoria"

De nuevo, pleno de alto voltaje en la Cámara madrileña. La presidenta regional ha afirmado que la formación de Abascal se comporta como “socialistas de derechas” que no quieren formar parte “de nada bueno de lo que está sucediendo en Madrid”. Ha sido durante la respuesta a VOX a la portavoz Pérez Moñino, que en la anterior sesión propuso en la Asamblea que se estableciera prioridad a los ciudadanos españoles en la atención sanitaria.

Patxi Linaza

Madrid |

Ayuso acusa a VOX de tratar a los inmigrantes como "escoria"
Ayuso acusa a VOX de tratar a los inmigrantes como "escoria" | Comunidad de Madrid

Defiende la presidenta la "ley y el orden" en el proceso regulatorio de migrantes iniciado hoy: "ustedes se están comportando como socialistas de derechas. Y no quieren formar parte de nada bueno que está sucediendo en Madrid, en una región que está de moda en España para orgullo de todos porque están siempre enfadados, viven ustedes enfadados, entre ustedes, con sus socios, con el mundo". Hacía así referencia Díaz Ayuso a los datos sanitarios que se han conocido y que reflejan que la Comunidad de Madrid logra por cuarto año consecutivo el liderazgo como la comunidad autónoma con menor tiempo de espera para una operación quirúrgica en los hospitales de su sanidad pública.

"Están tratando a los inmigrantes como escoria, pleno a pleno. Siempre sembrando sospechas, inquietud, culpabilidad en cada tema. Cuando se cruzan con ellos por la calle, ¿qué hacen? No les da, no sé, les miran a la cara. Porque yo lo que defiendo es la ley y el orden, pero nada más que eso, la ley y el orden", ha respondido la presidenta. "Están siempre enfadados, viven ustedes enfadados. Entre ustedes, con sus socios, con el mundo y ¿qué quiere que le diga a los enfadicas?".

Desde la bancada de la izquierda, la portavoz de Más Madrid ha tachado de "mala persona" a la presidenta regional por querer recurrir la regularización extraordinaria de migrantes y ha afirmado que la "minoría peligrosa son los ricos". Su homóloga en el PSOE ha tildado de "clasista y racista" el modelo de migración por el que apuesta la presidenta madrileña y le ha exigido que deje de dar "vergüenza ajena" y se suba "al barco de los derechos humanos".

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