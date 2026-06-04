Adelgazar sin renunciar a la vida social: aprender nuevos hábitos para bajar de peso

¿Es posible adelgazar sin dejar de salir a comer, sin renunciar a las tapas y sin convertir cada comida en una lista de prohibiciones? Para David y Eduardo, la respuesta es sí. Ambos han compartido su experiencia en ‘Más de uno Madrid’, con Pepa Gea, acompañados por Isabel Artero, fundadora y directora general de Cuerpo Libre, donde han contado cómo han logrado perder más de 30 kilos entre los dos.

El primero en acudir a la clínica Cuerpo Libre fue Eduardo. No se sentía bien consigo mismo y, tras años probando diferentes dietas, decidió buscar una alternativa que le permitiera obtener resultados duraderos. Desde que comenzó el tratamiento el pasado mes de febrero, ha perdido cerca de 18 kilos. Sin embargo, asegura que el principal cambio no ha estado en la báscula, sino en la forma de entender la alimentación. "He aprendido a comer", ha explicado durante la entrevista.

Su transformación fue tan evidente que convenció a David para seguir el mismo camino. En su caso, además del peso, existía una motivación relacionada con la salud. Los dolores de espalda y las molestias físicas le acompañaban desde hacía tiempo. Apenas tres meses después de comenzar el tratamiento en la clínica Cuerpo Libre, había perdido 15 kilos y notaba una mejora considerable en su bienestar.

"Seguimos haciendo la misma vida social que antes, pero cambiando un poquito el menú", comenta David. Donde antes podían aparecer chistorras, torreznos u otras elaboraciones más contundentes, ahora tienen más protagonismo opciones como mariscos, pescados o aperitivos más ligeros. Además de la pérdida de peso, ambos aseguran haber ganado energía, autoestima y calidad de vida. David, de hecho, afirma que la reducción de peso ha contribuido a aliviar los problemas de espalda que sufría anteriormente.

Desde Cuerpo Libre destacan que cada paciente recibe un seguimiento personalizado orientado a modificar hábitos de forma progresiva y realista. El objetivo no es eliminar alimentos ni aislar a las personas de su vida social, sino enseñarles a tomar decisiones más saludables que puedan mantener con normalidad. Además, aquellas personas que llamen al 911923232 recibirán un 40% de descuento para su tratamiento.

La experiencia de David y Eduardo demuestra que perder peso no tiene por qué estar reñido con disfrutar de una comida entre amigos. Porque adelgazar, aseguran, también puede pasar por aprender a comer mejor sin renunciar al placer de compartir unas tapas.