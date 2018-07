Carmena retirará 173 millones del presupuesto de 2017 para cumplir con Hacienda

Carmena ha anunciado esta acción en la rueda de prensa ofrecida junto a la teniente de alcalde, Marta Higueras; la portavoz municipal, Rita Maestre, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en la que ha garantizado que mientras que no haya "una resolución judicial" que diga lo contrario, el Consistorio cumplirá con los requerimientos de Hacienda.

"Es nuestro deber con Madrid", ha reseñado la alcaldesa, quien ha ha dado respuesta a la comunicación en la que el Ministerio de Hacienda indicaba al Ayuntamiento que, desde ahora, tenía que presentar cada semana un certificado de sus cuentas para garantizar el acatamiento de la regla de gasto, incumplida en los ejercicios de 2015 y 2016.

El Pleno municipal de finales de mes tendrá que aprobar este acuerdo de no disponibilidad que implicará, según ha admitido la alcaldesa, que algunos de los proyectos previstos para los últimos meses del año "igual se pasan" a 2018, aunque, según ha indicado, "no va a afectar" al conjunto de las políticas del gobierno municipal.

Además de esta cuantía, según ha especificado el delegado de Economía a preguntas de los periodistas, el Ayuntamiento tendrá que apartar 238 millones de euros "adicionales", de los que ya se han "remitido" retenciones por valor de 45 millones de euros.

Según esas cuentas, aún quedarían otros 193 millones de euros por apartar. La alcaldesa ha pedido "tranquilidad" a los vecinos y ha asegurado que "nunca va a haber un usuario de los servicios sociales que tenga ninguna limitación" ni nadie a quien se le prive de las ayudas municipales como consecuencia de estas retenciones.

El Ayuntamiento enviará la comunicación semanal de sus cuentas al departamento que dirige Cristóbal Montoro por un plazo de momento indeterminado, hasta que, ha admitido Carmena, Madrid esté en "la senda tan estrecha y tan interesante del gasto".

No obstante, el Gobierno municipal ha tomado medidas judiciales que la alcaldesa ha preferido no detallar contra los requerimientos de Hacienda, porque entiende que el Ayuntamiento ha cumplido con sus reiteradas peticiones de retención del gasto en los tres planes económicos financieros (PEF) que no han sido aprobados.

"Es importante que se sepa con claridad que el Ayuntamiento siempre cumple las indicaciones que recibe", ha asegurado hoy la alcaldesa, que ha remarcado que incluso "estando en contra" de la interpretación estricta de la ley de estabilidad presupuestaria el Consistorio "cumplió" y aprobó en el Pleno los acuerdos para retener las cuantías exigidas.

Madrid apartó en los plenos de junio y julio de este año partidas por valor de casi 300 millones de euros relacionadas con proyectos a los que en realidad no se renunció, puesto que se financiaron con inversiones financieramente sostenibles (IFS).

La alcaldesa ha confiado en que esta vez el Ministerio sí acepte los planes del Ayuntamiento para acatar la senda de gasto cuando los periodistas le han preguntado al respecto. "Yo creo que por parte del equipo técnico sí que ha habido un cambio de actitud (...), puede haber un cambio positivo", ha respondido.

No obstante, la alcaldesa de Madrid ha considerado un "disparate" que por la aplicación de esa legislación haya "muchos ayuntamientos que tienen importantes ingresos paralizados".

"No tiene sentido que (el dinero) quede paralizado en el banco", ha dicho la regidora, que ha puesto en valor los pasos que se están dando para acabar con esas restricciones.

Por otra parte, cuando los periodistas le han preguntado si la creación de una comisión para cumplir con Hacienda desacredita a Sánchez Mato, Carmena ha indicado que en último término ella es la máxima responsable del Consistorio.

De un Ayuntamiento que, ha reflexionado, tiene una "dimensión" grandísima, puesto que todo lo que tiene que ver con Madrid es "trascendente". "Es interesantísimo que este debate llegue a la sociedad", ha reflexionado la regidora madrileña, que, en referencia a los límites impuestos por Hacienda, ha dicho que "está muy bien que se vea cómo se gasta el dinero y por qué se decide que no se gasta".