Premios gastronómicos madrileños

Y nos vamos primero al que acabamos de comentar, porque es un premio digno de mención el de Dabiz Muñoz. El triestrellado cocinero de Diverxo, único restaurante de Madrid con la máxima mención de la Guía Michelin, ganó el premio como el mejor cocinero del mundo de los 100 elegidos. Dabiz comentó en declaraciones, que Madrid le parecía una de las ciudades más emocionantes del mundo en la actualidad para la gastronomía, y yo no voy a ser quien le quite la razón. Para los oyentes entiendo que ir a Diverxo es un ‘lujo’, pero no es necesario, porque nada como pedir Goxo en casa o ir a Streetxo, porque a un precio más económico tendremos la calidad y la técnica de un tres estrellas, pero un tercio más barato, claro.

Se trata de una cocina de calle, “street food”, al más puro estilo XO, con platos y sabores basados en los puestos de las calles de Singapur, Bangkok, Bombay, Una cocina donde se unen innovación y sabores de lo más excéntricos. Es una cocina de fusión increíble y muy divertida. Por favor, no dejéis de probar uno de sus platos estrellas por el que tengo adicción, el sándwich club al vapor, con ricota, huevo frito de codorniz, shichimi-togarashi, o las croquetas de la Pedroche con kimchi, leche de oveja, sashimi de atún y té. Las croquetas cuestan 19€ por ejemplo, el sándwich, 13€ por lo que su precio medio oscila los 35€, pero como decía, con el buen hacer del mejor chef del mundo.

Y del menor chef del mundo nos vamos a ir al mejor cachopo de pescado de España que también lo tenemos en la Comunidad de Madrid. En el concurso que organiza todos los años ‘La Guía del Cachopo’. Este verano ganó en esta categoría de pescado el restaurante La Alhambra en Valdemorillo, en la Plaza Doña Ana de Palacio. Es un cachopo de dos filetes de salmón fresco relleno con queso de Vidiago de Llanes y anchoas de Santoña, empanado con huevos de corral, panko (el pan rallado japonés) y cereales, y frito en buen aceite El cachopo se puede tomar allí o llevar y cuesta 25 € con guarnición (ojo que es un plato que sirve para compartir). Es un restaurante que lleva 21 años y donde David y su familia, nos traen una cocina sencilla, tradicional y a unos precios increíbles. Es de cocina asturiana ya que la familia materna de David es de Cangas de Narcea, y de su familia han adquirido gran parte de las recetas que se realizan. A su padre, valdemorillense le hace homenaje con las Carnes de toro de lidia, (rabo de toro, carrillera), certificada y autentificada de las plazas de toros de Ventas y la propia de Valdemorillo. Fabada con fabes de Luarca, pote asturiano o croquetas de cabrales son algunos de los otros platos que podemos pedir junto con el cachopo.

¿Queremos comer la mejor paella del mundo? Pues nada como irse a Guadarrama a tomarla. Si, si, no me he vuelto loca… La semana pasada se celebró la 61 edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca. Y de los 30 chefs nacionales y 10 internacionales que participaron, el premio se lo llevó el restaurante El Madrileño. Los cocineros de este restaurante guadarrameño Óscar y Rubén, utilizaron los mismos ingredientes que todos los participantes, caracoles, garrofó, tabella (judía blanca) y ferradura (la judía verde), además de azafrán, pimentón, pollo y conejo y arroz de Sueca. La elaboraron a la leña, y el resultado parece ser que fue espectacular. Este y otros arroces se encuentran normalmente en su menú del día, que cuesta 15€ y tiene una relación calidad precio (como el de esta paella) increíbles, por lo que merece la pena ir tanto para el menú entre semana como para comer a la carta en fines de semana. Tienen productazo y muy buena mano en cocina. Otros arroces que elaboran, por ejemplo ahora comienzan con el caldoso de pollo y níscalos. Ojo porque es un sitio imprescindible en cuanto comience el frío para comer cocido… ¿se llevarán el premio al mejor cocido también?