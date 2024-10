Planes terroríficamente ricos

Comenzamos con los planes para el día 31, la noche de Halloween, y me voy a El Jardín de Arturo Soria, a Arturo Soria, 207. Desde principios de año, este famoso vergel capitaneado por Jesús González Espartero celebra una o dos veces al mes un Murder Mistery, un escape room tipo Cluedo, en el que los comensales deben resolver un crimen entre plato y plato. Para esta noche de los muertos, el equipo de actores que ameniza estas veladas ha preparado una historia que nos va a transportar a un manicomio de Boston, Massachussets. Esa noche, el restaurante se teñirá de sombras para mimetizarse con la fiesta, habrá decoración especial y regalarán un chupito sangriento de bienvenida para quienes acudan disfrazados Cada comensal, según la mesa que le toque, podrá interpretar el papel que les sea asignado para resolver la terrorífica trama que se desarrollará mientras disfrutan de un menú degustación de picoteo cerrado compuesto por 7 pases, con bebida y postre a compartir, todo por solo 60 € por persona.

La firma más puntera de smash burgers, Distrito Burger también se suma a esta fiesta, y como lo habitual es comer chuches e ir a pedirlas al son de ‘truco o trato’, se han unido a la marca de golosinas Trolli y tendrán una propuesta líquida dulce. el Trolli Shake, un batido especial con sabor a arándanos, decorado con gusanos, ojos, arañas y otras gominolas escalofriantes, disponible por 4’20 €. Además, cada combo -compuesto por una hamburguesa, patatas ilimitadas y refresco- irá con una golosina que evoca a una mini hamburguesa de regalo. Y, los primeros 100 clientes que acudan disfrazados el 31 de octubre a cualquiera de sus siete locales a comerse alguna de sus hamburguesas, recibirán gratis su “truco o trato” con una ración de sus riquísimas patatas y una bolsa de chuches Halloween Party. Tienen direcciones en las calles Princesa, Ibiza, Mercado de la Paz, General Perón, Núñez de Arce, López de Hoyos o Pozuelo. El precio medio es de 15€.

¿Hay algo más tradicional en esta época de Todos los Santos, que los Buñuelos y Huesos de Santo? La respuesta es clara: ¡no! Los buñuelos son el postre más vendido, por encima incluso del roscón de Reyes, llegándose a vender estos días unas 300 toneladas. Yo daré buena cuenta de unos cuantos, porque como se dice (y a mi me encanta decir para quitarme la culpa), por cada buñuelo que te comes, salvas un alma. Son famosos y deliciosos los de La Mallorquina, El Riojano, Mallorca, los sin gluten de La Oriental… Pero esta vez me voy a ir a comprarlos a Pastelería Luzón, en Conde de Peñalver, 42. Porque todas sus recetas son fruto del paso de 7 generaciones de pasteleros que, hoy en día siguen elaborando en su obrador de manera artesanal Tienen Buñuelos rellenos de nata, crema, cabello de ángel, batata, chocolate, café, tarta de queso y Baileys. Los Huesos de Santo. tienen de sabores como yema, coco, praliné, chocolate o frambuesa. Además de en la propia tienda, tienen servicio de venta a domicilio.

Y acabo en el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, una fecha muy celebrada en México donde se honra la memoria de los muertos montando altares, poniendo coloridas ofrendas. Una celebración que también está ganando más protagonismo en Madrid. Este año no hay que perderse que se van a montar en Casa México, el Teatro Fernán Gómez y el Retiro. Y en la parte gastronómica, donde hay que ir a disfrutarlo es a Barracuda MX y Can Chan Chán de Roberto Ruiz y María Fernández, donde también tendrán sus propios altares de muertos, y unos mariachis que irán por la noche a amenizar la velada. En Barracuda MX, en la calle Valenzuela tendrán unos platos especiales de Tamal de pato con mole, una torrija con el chocolate Abuelita -el más consumido en México-, y un cóctel. Por su parte en Can Chan Chán, los mariachis harán su aparición a la hora de la comida, y tendrán entre otras cosas Barbacoa de res, Tamal de carnitas, y un coctel especial: el Taco líquido