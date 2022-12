"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

Nochebuena gourmet

Pues ya están las navidades aquí encima y es momento de pensar en qué comprar, y qué cocinar para recibir a la familia. Tarea de gran responsabilidad y estrés si tenemos que quedar bien con los suegros, ese amigo sibarita o, por qué no, para darnos un homenaje y un gusto al paladar. Si como en mi caso os ha pillado el toro y ni tenéis las compras hechas, ni sabéis qué cocinar (o directamente no sabéis cocinar), hoy en Pá Comerse Madrid voy a proponeros varios sitios donde nos traerán el menú directo a casa. Y aunque en algunos casos podemos pensar que son caros, si valoramos cómo está subiendo la cesta de la compra y más los productos exclusivos, el tiempo que hay que echarle para prepararlo, la luz a utilizar, etc., ¡igual hasta compensa!