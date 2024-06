Las mejores terrazas de Madrid para el verano

Y sí, tengo que empezar en la que me parece una de las más top y que sabéis que me tiene enamorada. Es El Jardín de Arturo Soria, en Arturo Soria, 207. Cualquiera de sus espacios es ideal para disfrutar, ya sea en un picoteo informal o un almuerzo escondido, porque si por algo se caracteriza este vergel es por la versatilidad de sus diferentes zonas. En la entrada su zona chill out más informal, con una carta corta llena de novedades, como los tan de moda Panipuri, las imprescindibles Bravas o una original Burger. En el escondido jardín del fondo, que comparte carta con el salón y con la terraza techada, puede disfrutarse de sus recién llegados Pulpo a la brasa con espuma de patata, Costilla a la barbacoa con puré de palomitas.... El precio medio depende de la zona, 25-30 € en la parte de fuera, 45-50 € en el resto.

Para los urbanitas que les gusten las terrazas a pie de calle, pero no una cualquiera, me voy al restaurante Jota en la tranquila calle Sandoval, 6, de amplias aceras, en pleno corazón de Chamberí. Es un restaurante vasco con alma de sidrería que tiene una terraza muy agradable con capacidad para 48 personas. Tienen además un tradicional txoko donde reunirse en cuadrilla y emular las mejores reuniones del País Vasco, en la planta baja. El propietario, Javier Ramírez -junto a sus socios-, tienen un gran respeto por el producto de calidad que se disfruta en todas las zonas. Tienen un completo menú del día por 17€ en la terraza, tomar alguno de sus pescados del día que llegan directos de la lonja viguesa, un bonito en escabeche con piparras o una tortilla de bacalao. Tiene una magnífica relación calidad precio para el producto que tienen en torno a 40€.

Una de las últimas en llegar, o más bien en reabrir es Cornamusa, el espectacular balcón sobre el Palacio de Cibeles, con una gran panorámica sobre las calles más ilustres de Madrid. Tiene el restaurante interior y la súper terraza, que ha decorado la interiorista Alejandra Pombo. En los fogones, Manuel Berganza y Jesús Almagro. Una carta tradicional actualizada, con algunos platos como Pencas de acelgas a la importancia rellenas de centollo y salsa de azafrán, Gazpacho de tomates verdes, caballa marinada, tomates confitados y huevas de maruca, o Tartar de salchichón de ternera I.G.P, y ojo al Arroz ahumado y queso Cabezuela con tendones de ternera y remolachas asadas. El precio medio en torno a 60€.

Y volvemos al asfalto, de la calle Velázquez, al número 61, donde nos espera la terraza de La Cabrera. Esta casa de carnes respeta la tradición y la esencia de la familia argentina, rindiendo un tributo a la cultura culinaria del Río de La Plata. El proyecto nació el 2002 en el corazón de Palermo, un barrio porteño de la periferia de Buenos Aires, y en la actualidad cuentan con más de 20 establecimientos por todo el mundo. La propuesta gastronómica se basa en los clásicos y suculentos cortes argentinos, desde la entraña o el ojo de bife hasta el chuletón argentino. También destacan las empanadas caseras o la Milanesa de estilo napolitano. Todo esto acompañado por uno cócteles de autor, muy originales.